Sunt momente în care istoria nu se citește doar în paginile cărților, ci se simte în privirea celor care au trăit-o, în tăcerea plină de demnitate a veteranilor și în respectul pe care generațiile de astăzi îl datorează celor care au luptat pentru libertate. Aniversarea a 25 de ani de la fondarea Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova nu este doar o celebrare a timpului, ci un omagiu adus memoriei eroilor care și-au jertfit viața pentru suveranitatea și independența țării noastre. Este o zi a recunoștinței, a unității și a promisiunii că sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată.

Prev 1 of 17 Next

Pe 25 aprilie curent, la Complexul turistic Ivancea din Orhei, a avut loc festivitatea solemnă dedicată aniversării a 25 de ani de la fondarea Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova, sub genericul „Eroii noștri, mândria noastră – 25 de ani de unitate și memorie”.

Evenimentul a reunit peste 100 de participanți din 27 de organizații teritoriale UNVRI din întreaga țară, membri ai Consiliului Național, președinți ai organizațiilor teritoriale, membri ai Uniunii, oficialități, precum și oaspeți de peste Prut – un moment de profundă emoție, respect și recunoștință pentru cei care au apărat independența și valorile naționale.

Festivitatea a debutat cu onorarea Imnului de Stat al Republicii Moldova, urmată de mesaje de felicitare, decernări și momente artistice de excepție.

Festivitatea solemnă a fost onorată de prezența delegației din România:

Marius Apostol, președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități din România, însoțit de Florin Tutunaru, Ion Maican, Ion Oprișan, Valeriu Boată;

Iosif Rus, general în retragere, aviator, Președintele de Onoare al Agenției Române pentru Propagarea Istoriei Aeronauticii;

Iulian Bașturea, președintele filialei Vrancea a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, împreună cu colegii săi Mircea Nițu și Mihai Adafini;

Dobrin Bucur, președintele sucursalei Vrancea a Asociației Internaționale PRO Militari.

Mesaje de felicitare cu prilejul jubileului au adresat:

Mihai Balan, ex-președinte al UNVRI RM;

Alexei Armaș, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne și președinte al Asociației Veteranilor și Pensionarilor MAI;

Andrei Batereanu, președinte AO „Ștefan cel Mare și Sfânt”;

Alexandru Tocarjevschii și Victor Cujbă, reprezentanți ai AO „Consolidare și Siguranță”; Nicolae Gîrbu, ex-șef al Biroului Relații cu Veteranii al Cancelariei de Stat;

Eduard Bumbac, ex-membru al delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control.

Președintele UNVRI, Radu Prisac, a oferit diplome de onoare și apreciere tuturor participanților la eveniment, pentru aportul și contribuția substanțială la eternizarea memoriei eroilor care și-au jertfit viața în Războiul pentru apărarea Integrității Teritoriale și Independenței Republicii Moldova, pentru promovarea imaginii veteranilor de război pe plan național și internațional, precum și pentru educarea tinerei generații în spiritul patriotismului și dragostei de neam.

În recital au evoluat interpretul și cantautorul Victor Cemortan și celebra soprană drochiană Tamara Balan, numită cu drag „Privighetoarea Nordului”, care au oferit publicului o prestație memorabilă, ridicând audiența în picioare prin emoția și sensibilitatea artistică deosebită.

Am avut onoarea deosebită să moderez acest eveniment de o semnificație aparte și aduc sincere mulțumiri președintelui UNVRI, Radu Prisac, pentru invitație, pentru organizarea impecabilă și pentru primirea caldă.

Respect profund veteranilor noștri, recunoștință pentru sacrificiul lor și admirație pentru unitatea care dăinuie peste ani.

Astăzi, mai mult ca oricând, avem datoria morală să păstrăm vie memoria celor care au luptat pentru independența și demnitatea Republicii Moldova. Eroii noștri nu trăiesc doar în paginile istoriei, ci în valorile pe care ni le-au lăsat moștenire: curajul, patriotismul și dragostea de neam. Prin respectul și recunoștința noastră, le oferim cea mai sinceră formă de nemurire.

Evenimentul a celebrat nu doar o aniversare, ci a reafirmat respectul profund față de cei care au scris istoria prin sacrificiu și curaj. Veteranii Războiului pentru Independență rămân un exemplu viu de patriotism pentru generațiile viitoare, iar Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova rămâne puntea vie dintre trecutul de sacrificiu și viitorul pe care suntem datori să-l construim cu demnitate.

Ala BUGAI