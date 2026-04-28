Cetățenii din raioanele Soroca, Florești și Drochia pot face programări pentru serviciile cadastrale direct din aplicația EVO

În regim pilot, cetățenii din 14 localități din Republica Moldova, inclusiv din raioanele Soroca, Florești și Drochia pot face programări pentru serviciile cadastrale direct din aplicația EVO, prin modulul „Programări”.

Noul serviciu permite programarea pentru serviciile prestate de Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, direct din aplicație, cu scopul de a reduce timpul de așteptare și de a simplifica accesul la servicii. În EVO sunt disponibile informații complete despre fiecare oficiu, inclusiv adresa juridică, numerele de telefon și datele de contact aferente.

Digitalizarea serviciilor publice și facilitarea accesului la acestea reprezintă o prioritate strategică pentru Republica Moldova, reflectând angajamentul de a construi un stat 100% digital, prietenos și transparent. Extinderea continuă a serviciilor disponibile în aplicația EVO contribuie direct la acest obiectiv, simplificând interacțiunea cu instituțiile publice, economisind timp și oferind cetățenilor mai mult control și autonomie în accesarea serviciilor de care au nevoie.