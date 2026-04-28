Sinteza CNA: 80 de percheziții în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor

Ofițerii Centrul Național Anticorupție au efectuat 80 de percheziții în două dosare de rezonanță, săptămâna trecută, vizând fapte de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice, scrie anticoruptie.md.

Peste 30 de percheziții au fost desfășurate într-un dosar în care sunt vizați un șef de secție și cinci angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica, bănuiți de corupere pasivă și activă în circumstanțe agravante. Potrivit CNA, aceștia ar fi pretins și primit sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, inclusiv în criptomonedă, de la persoane implicate în traficul ilicit de droguri. Suspecții au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Alte 50 de percheziții au avut loc în raionul Orhei și municipiul Chișinău, într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice, în care 26 de persoane au statut de bănuit.

În total, în perioada de raport, ofițerii de urmărire penală au pornit 10 cauze penale noi, iar șapte persoane se află în prezent în izolatorul CNA.

Pe segmentul recuperării bunurilor infracționale, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre în valoare de circa 1,4 milioane de lei într-un dosar de trafic de influență și contrabandă. Alte bunuri de aproximativ 1 milion de lei au fost confirmate de instanță, circa 780 de mii de lei au fost preluate în administrare, iar 1,3 milioane de lei au fost depuse pe conturi trezoreriale.

Tot săptămâna trecută, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a condamnat foștii președinți ai oficiilor teritoriale din Ungheni, Rezina și Drochia ai unui fost partid politic, dispunând confiscarea a peste 13 milioane de lei. Pedepsele aplicate variază între închisoare cu suspendare și detenție cu executare, precum și interdicții de a ocupa funcții în cadrul partidelor politice.