Odihna de vară a copiilor din raioanele Soroca și Florești: Unde? Când? Preț?

Odată cu încheierea anului școlar, părinții caută opțiuni sigure pentru vacanța copiilor. Redacția NordNews a colectat date despre taberele de vară din raioanele Fălești, Dondușeni, Florești, Soroca și Sângerei, unde sunt disponibile locuri gratuite, bilete compensate și sejururi care pornesc de la 500 de lei.

În raionul Soroca, copiii pot merge la tabăra „La Dumbrava” din satul Volovița. Aceasta va organiza două ture în perioada 19 iunie – 10 iulie. Un sejur de zece zile costă 3,8 mii de lei și include trei mese și două gustări pe zi. Pentru odihna „La Dumbrava” sunt prevăzute 150 de bilete gratuite și 410 bilete compensate cu 20%. Copiii vor fi cazați în camere de 8-12 persoane și vor fi supravegheați de doi educatori. Asistența medicală va fi asigurată de doi lucrători medicali permanenți. Programul include excursii la Cetatea Soroca și la Lumânarea Recunoștinței, precum și spectacole organizate de Teatrul „Veniamin Apostol”.

În raionul Florești, copiii pot merge la tabăra „Prietenia” din comuna Cuhureștii de Sus. Tabăra va activa între 14 iunie și 17 iulie, în patru ture, și primește copii cu vârste între 7 și 16 ani. Pentru această tabără sunt prevăzute 100 de bilete gratuite, 850 de bilete compensate cu 20% (500 de lei) și 50 de bilete la preț integral (2500 de lei). Copiii vor fi cazați în căsuțe cu 13-17 locuri. Fiecare grup va fi supravegheat de un educator și un stagiar pedagogic. Programul include excursii în localitate, jocuri, concursuri, dansuri și seri tematice. Serviciile medicale vor fi asigurate de doi asistenți medicali.

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