Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate

Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești s-au încheiat, marcând o etapă importantă pentru punerea în funcțiune a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova.

În cadrul etapelor finale, au fost efectuate testările tehnice necesare, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune. Totodată, au fost conectate toate cele trei faze ale stației, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de darea în exploatare.

Finalizarea lucrărilor de construcție și succesul testelor efectuate permit trecerea la etapa de energizare a Stației Electrice Vulcănești și a infrastructurii asociate. Procedurile de recepție urmează să fie desfășurate în perioada imediat următoare.

Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a Liniei Independenței Energetice Vulcănești–Chișinău.

În paralel, la Stația Electrică Chișinău lucrările sunt în derulare: au fost finalizate lucrările la containerul exterior, continuă montarea dulapurilor de protecție. Echipele responsabile pregătesc conexiunile necesare pentru integrarea stației în sistemul electroenergetic național.

„Pentru punerea în funcțiune a Liniei Vulcănești-Chișinău e nevoie să fie finalizată și Stația electrică Chișinău, unde lucrările sunt în fază finală. Punerea în funcțiune a acestei linii aeriene va elimina riscul de șantaj energetic, având în vedere că actuala linie trece prin centrala de la Cuciurgan, care nu se află pe teritoriul controlat al Republicii Moldova, și exista riscul unei deconectări discreționare. Linia independenței va permite transportul de energie electrică din România și piața europeană direct spre centrul țării, ocolind nodul de la Cuciurgan”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău a fost finalizată în noiembrie 2025, are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta Stația Electrică Vulcănești 400 kV cu Stația Electrică Chișinău 330 kV. Proiectul este realizat în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale.