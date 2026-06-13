Daniela Morari, ambasadoarea RM pe lângă UE: Lansarea primului cluster de negocieri înseamnă deschiderea oficială a negocierilor de aderare

Începutul săptămânii viitoare înseamnă o nouă etapă, decisivă, în ceea ce privește perspectivele aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Or, relațiile dintre Chișinău și Bruxelles sunt pe ultimii o sută de metri și deja în timpul apropiat vom afla răspunsul la întrebarea : A fi sau a nu fi? Astfel, pe data de 16 iunie, la Luxemburg, în cadrul Consiliului pentru Afaceri Generale se va lua hotărârea istorică privind deschiderea oficială a negocierilor pe clustere cu Republica Moldova. După aceasta urmează că la summit-ul european din 18-19 iunie, care se va desfășura la Bruxelles și la care s-ar putea oferi indicii importante privind direcția viitoare a politicii de extindere.

În acest context, ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, care are misiunea de a gestiona relațiile diplomatice și procesul de integrare europeană. Din acest interviu veți afla Ce prevede deschiderea primului gluster, care vizează valorile fundamentale, inclusiv justiția, drepturile omului și lupta anticorupție și care se deschide primul și se închide ultimul; Care sunt cele mai dificile și cele mai ușoare subiecte care urmează să fie discutate; Când va avea loc al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană și ce subiecte vor fi puse în diasuție în cadrul acestei reuniuni importante; Vor adera Republica Moldova și Ucraina „la pachet”, sau fiecare separat sau Cine va fi vinovat dacă nu se va deschide primul glaster, Chișinăul sau Bruxelles-ul?