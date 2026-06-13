Cum poți reduce stresul înainte de susținerea tezei de licență sau master?

Perioada susținerii tezelor de licență și master aduce emoții și stres pentru mulți studenți. După luni de muncă, documentare și redactare, momentul prezentării finale poate provoca neliniște și nesiguranță. Specialiștii spun însă că stresul poate fi gestionat prin câteva metode simple, care îi ajută pe studenți să se pregătească mai bine și să aibă mai multă încredere în propriile forțe.

Una dintre cele mai importante recomandări este organizarea timpului. Pregătirea prezentării din timp și repetarea acesteia de mai multe ori pot reduce teama de a vorbi în fața comisiei. De asemenea, este util ca studenții să cunoască bine structura lucrării și să fie pregătiți să răspundă la eventualele întrebări.

Odihna are și ea un rol important. Specialiștii recomandă evitarea nopților nedormite înainte de susținere, deoarece lipsa somnului poate afecta concentrarea și capacitatea de a comunica clar.

În această perioadă este importantă și alimentația echilibrată. Consumul suficient de apă, mesele regulate și evitarea excesului de cafea sau energizante pot contribui la menținerea unei stări de bine.

Totodată, mișcarea și plimbările în aer liber pot ajuta la reducerea tensiunii și la îmbunătățirea stării emoționale. Chiar și câteva minute de relaxare sau o discuție cu familia și prietenii pot avea un efect pozitiv.

Psihologii susțin că emoțiile înaintea unui examen important sunt firești și pot fi transformate într-un factor motivant. Încrederea în munca depusă și o pregătire corespunzătoare îi pot ajuta pe studenți să treacă mai ușor peste stresul din ziua susținerii.

Pentru mulți absolvenți, prezentarea tezei reprezintă ultimul pas al anilor de studii și începutul unei noi etape profesionale. De aceea, specialiștii îi îndeamnă să privească acest moment ca pe o oportunitate de a-și demonstra cunoștințele și rezultatele obținute pe parcursul facultății.