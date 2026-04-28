Sportivii din Soroca și Florești au început cu dreptul în Cupa Republicii Moldova la fotbal amator

De către
OdN
-
0
41

Federația Moldovenească de fotbal a prezentat rezultatele meciurilor din manșa tur a optimilor de finală ale Cupei Republicii Moldova la fotbal amator desfășurat în opt localități din Republica Moldova.

Astfel, amatorii din Soroca au evoluat la Rezina, unde au remizat cu gazdele, scor 1-1. Meciul retur va avea loc pe data de trei mai, la Soroca, cu începere de la ora 16:00. Echipa de amatori din Florești a învins, pe teren propriu, rivalii din Telenești, scor 1-0.

Vă reamintim că, Cupa Moldovei la fotbal amatori între asociații raionale a fost organizată pentru prima dată în 1999, iar câștigătoarea competiției va reprezenta Republica Moldova în UEFA Regions’ Cup, începând cu etapa intermediară, în grupa a 2-a, alături de Serbia, San Marino și Slovenia (gazda mini-turneului).

În anul 2016, Cupa republicii Moldova la fotbal amator a fost câștigată de echipa Asociației Raionale de Fotbal Soroca. (Foto: frf)

 

 


  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.