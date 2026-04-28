Fermierii dau ultimatum autorităților: 14 zile pentru măsuri sau proteste masive

Olga VÎRLAN, anticoruptie.md

Fermierii din Republica Moldova avertizează autoritățile că ar putea declanșa proteste de amploare în cazul în care nu vor fi adoptate măsuri urgente de sprijin pentru sectorul agricol. Avertismentul vine din partea Asociației Forța Fermierilor, care a transmis o adresare oficială conducerii țării.

Potrivit documentului, sectorul cerealier și oleaginos, care acoperă aproximativ 85% din terenurile agricole, se confruntă cu o criză „de proporții și de durată”. Cei mai afectați sunt fermierii micro, mici și mijlocii, a căror situație este descrisă drept „aproape catastrofală”.

Reprezentanții asociației susțin că, în ultimii ani, agricultorii au fost afectați de calamități naturale, crize energetice și presiunea importurilor, în timp ce sprijinul statului a fost insuficient. În lipsa unei strategii eficiente de adaptare la schimbările climatice, mulți producători agricoli au ajuns în pragul insolvenței sau se confruntă cu dificultăți majore de plată.

În plus, fermierii reclamă creșterea accentuată a costurilor, inclusiv scumpirea carburanților cu peste 70% și majorarea prețurilor la fertilizanți. Totodată, aceștia critică intenția autorităților de a introduce TVA de 20% pentru producția agricolă, precum și politicile de subvenționare planificate pentru următorii ani.

„Am ajuns la concluzia definitivă că actualul model de agricultură are drept scop distrugerea agriculturii adevărate din zonele rurale și stimulează expansiunea companiilor transnaționale, care nu au interes pentru prosperarea Republicii Moldova.”, se arată în adresare.

În document sunt formulate mai multe revendicări. Printre acestea se numără:

– acordarea unui sprijin financiar urgent pentru fermierii mici și mijlocii;

– restituirea integrală a accizei la motorină începând cu 2026;

– restituirea parțială a TVA pentru motorină și fertilizanți;

– introducerea unui mecanism simplificat de rambursare a TVA;

– menținerea subvenționării dobânzilor bancare;

– renunțarea la majorarea TVA la 20%;

– introducerea plăților directe per hectar din 2027;

– crearea unui mecanism de refinanțare pentru agricultorii aflați în dificultate.

De asemenea, fermierii solicită stoparea procesului de creare a camerelor agricole, pe care îl consideră ineficient și costisitor.

Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor afirmă că au încercat, în ultimele luni, să identifice soluții în cadrul discuțiilor cu autoritățile, însă fără rezultate concrete.