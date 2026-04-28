12 ani fără vize în Uniunea Europeană –

Din data de 28 apriloie 2014, cetățenii Republicii Moldova, deținători ai pașaportului biometric, circulă în țările Uniunii Europene și spațiul Schengen fără vize. Or, majoritatea dintre noi, măcar o dată în acești 12 ani, a simțit bpe propria piele ce înseamnă libertatea de mișcare.

Or, călătoriile fără vize au facilitat semnificativ contactele interumane și au contribuit la consolidarea suplimentară a legăturilor de afaceri, sociale și culturale între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Posibilitatea de a călători fără vize este deschisă pentru toţi cetățenii deţinători ai paşapoartelor biometrice, inclusiv pentru cei din stânga Nistrului.

Vă reamintim că, din Spațiul Schengen fac parte 26 din 27 de state membre ale Uniunii Europene, doar Irlanda reprezintă o excepție, precum și Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.


