Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, președintele României a dus o viață modestă în Făgăraș

Născut în orașul Făgăraș, județul Brașov, actualul președinte al României, Nicușor Dan, a avut un început modest în viață. Află detalii despre familia din care provine edilul.

Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș. Nicușor Dan, în vârstă de 55 de ani, a crescut într-o familie simplă, într-o casă ascunsă de un gard îngrijit, la câțiva pași de cetatea Făgărașului și de prestigiosul liceu Radu Negru.

Nicușor Dan are o soră mai mică

Un lucru mai puțin cunoscut despre Nicușor Dan este că acesta are o soră mai mică, pe nume Claudia. Ea a absolvit Facultatea de Energetică, dar ulterior și-a redresat cariera către domeniul psihologiei.

În prezent, Claudia deține un cabinet de psihoterapie în București.

”Am o soră care a absolvit Facultatea de Energetică. În timp, şi-a dat seama că n-are nicio vocaţie în această direcţie, iar după o serie de meserii de tranziţie, director de vânzări etc, a făcut Psihologie, un domeniu de care e extrem de pasionată”, spunea Nicușor Dan în timpul campaniei electorale din 2020.

Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș

Tatăl, Grigore Dan, a fost muncitor la combinatul chimic din Făgăraș, într-o secție specializată în producția de dinamită.

Ulterior, a avansat în funcție, ajungând șef de secție.

După pensionare, s-a retras la casa familiei din cartierul Galați, în apropierea cetății Făgărașului.

Părinții lui Nicușor Dan, alături de fiica lui, Aheea

 

Mama lui Nicușor Dan s-a stins din viață în 2021

Mama lui Nicușor Dan a fost contabilă și a contribuit la rândul ei la susținerea familiei. Din păcate, femeia a decedat în anul 2021, în urma unui infarct, la vârsta de aproape 80 de ani.

Părinții lui Nicușor Dan au aniversat, în 2018, cinci decenii de căsnicie.

Nicușor Dan a studiat în Franța

Deși provine dintr-un familie simplă, Nicușor Dan a beneficiat de un sprijin constant din partea părinților în ceea ce privește educația.

El urmat cursurile Liceului Teoretic „Radu Negru” din Făgăraș, o instituție de prestigiu la nivel local, după care a studiat matematica la Universitatea din București.

În timpul liceului, a câștigat doi ani la rând locul întâi la Olimpiada Internațională de Matematică (1987 și 1988).

Ulterior și-a aprofundat pregătirea academică în Franța, unde a obținut masterul și doctoratul în matematică.

„Nu i-am dat niciodată sfaturi despre politică”

Tatăl edilului a precizat în repetate rânduri că nu s-a implicat în activitatea politică a fiului său și că nu a intervenit cu sfaturi sau sugestii în deciziile profesionale ale acestuia.

”Cu Nicu când vorbesc, vorbesc de ale noastre, nu i-am dat niciodată sfaturi despre politică, despre primărie sau despre lucruri care nu mă privesc.

Am avut mereu încredere în copiii mei că își fac bine treaba, nu i-am încurcat niciodată cu sfaturi despre un domeniu la care nu mă pricep”, spunea Grigore Dan în același interviu pentru Fanatik.

Provenit din părinți cu profesii simple, Nicușor Dan a reușit să ajungă foarte departe, demonstrând că, indiferent de originile tale, dacă ai voință, poți să îți depășești condiția.

SURSA: divahair.ro


Articolul precedent: Meteo: La noapte sunt posibile înghețuri la sol de până la -3°C
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

