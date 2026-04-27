Forumul Național „Uniți sub Tricolor” i-a adunat împreună pe unioniști la Soroca / VIDEO

Vadim Șterbate
Cetatea Soroca a adunat în această duminică românii de pe ambele maluri ale Prutului, care cer (re)Unirea Republicii Moldova cu România. Unioniștii au dat curs invitației Asociației Obștești „Consiliul Unirii din Soroca” pentru a participa la Forumul Național „Uniți sub Tricolor”.

Momentul culminant a fost desigur Hora Unirii în jurul Cetății Soroca, unde s-au prins la joc cei veniți la eveniment din apropiere sau de la sute de kilometri. Vedeți în secvențele video cum s-a desfășurat evenimentul.

VEZI ȘI:

Sute de oameni au cerut în Cetatea Soroca scoaterea hotarului de pe Prut / GALERIE FOTO


Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

