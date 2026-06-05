Apa discordiei sau Pe când îl așteptăm pe Vasile Costiuc la Soroca?

Tableta de vineri

Dacă nu erau de ajuns problemele care ne-au copleșit în ultima vreme, fie de ordin local sau republican, fie de ordin politic, economic, social și chiar, pardon, sexual trebuia să apară încă una, poate mai importantă și mai vitală decât toate – aprovizionarea cu apă potabilă a părții din deal a municipiului Soroca. Or, dreptul la apă a cetățenilor, în secolul XXI, nu poate fi contestat de nimeni. Poate doar de unele instanțe de decizie forțe obscure care au decis să se joace cu suferințele oamenilor, să stoarcă nu doar lacrimi din cei care au de suferit, dar și să câștige, probabil, niscaiva dividende, nu neapărat (doar)politice – chipurile, cineva are grijă de cetățeni, iar altcineva nu ține cont de problemele oamenilor.

Altfel, nu sunt eu în drept să judec pe cineva sau, Doamne ferește, să pun la îndoială acțiunile factorilor de decizie, dar…În spatele acestor acțiuni sunt circa 600 de gospodării, cu câteva mii de cetățeni care, multă vreme în urmă, au investit sume mari de bani pentru a se conecta la rețelele de apă, iar astăzi nu au apă la robinet pe motiv că Întreprinderea de Stat Aqva Nord a intrat în insolvență. Păi, ce vină au oamenii dacă Tanda nu știe ce face Manda sau dacă o întreprindere sau alta se află în insolvență sau este gata să dea duhul? Pe de altă parte, cetățenii din dealul Sorocii refuză, în marea lor majoritate, să încheie noi contracte cu Întreprinderea Municipală SA Regia Apă-Canal Soroca, fiindcă nu sunt de acord cu tarifele care li se impun – puțin peste 26 de lei, în loc de șase lei, cât costa un metru cub de apă anterior. Este de înțeles această dorință, dar alți consumatori, din alte cartiere au tot dreptul să întrebe cum rămâne cu echitatea socială – adică, cum se poate ca întreprinderea care livrează apa potabilă să perceapă un preț de la unii consumatori și alt preț de la alți consumatori? Repet, sunt de înțeles și acțiunile întreprinse de acei care ori au rămas fără apă în robinete, ori sunt pe cale s-o piardă, pentru un termen nelimitat și care, au organizat adunări de cartier, în cadrul cărora nu doar și-au spus of-urile, dar au cerut de la autorități să le rezolve problema. Vorba ceea, este greu să te desparți de bine și să te înhami la ceva rău. Pe unde mai pui că, prezent la întâlnirile cu cetățenii, vice-primarul municipiului Soroca, Veaceslav Ursu a recunoscut că administrația publică locală nu poate influența deciziile unei societăți pe acțiuni. Paradoxal, dar anume autoritățile municipale sunt cele care dețin 100% din acțiunile S.A. „Regia Apă-Canal Soroca. Edilul a mai spus că au fost depistate țevi conectate în așa fel ca apa să nu fie contorizată și că acei care au fost debranșați, nu fără implicarea poliției, de la conducta cu apă vor fi aprovizionați cu apă din cisterne. La rândul său, directorul tehnic al Întreprinderii Municipale SA „Regia Apă-Canal Soroca, Igor Focșa, nu lasă loc pentru dubii, afirmând că „…deși o parte din cetățeni sunt gata să se conformeze noilor condiții, mai mulți cetățeni refuză să plătească prețul apei stabilit nu de întreprinderea noastră, dar de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Ba mai mult, aceștia zic că pot achita opt lei, iar aceasta înseamnă că nu o să aibă apă” .

Acțiunile cetățenilor au culminat, cum și era de așteptat, cu un miting pașnic organizat în fața primăriei, iar laitmotivul acestuia a fost următorul – reconectarea la rețeaua de apă și identificarea unei soluții care ar fi convenabilă consumatorilor. Cei prezenți la mitingul de protest au semnat o petiție colectivă prin care au solicitat examinarea situației și oprirea procesului de debranșare de la rețele. Locuitorii spun că lipsa apei le afectează activitățile zilnice și își exprimă speranța că problema va fi soluționată cât mai curând. Aceștia așteaptă răspunsuri și măsuri concrete din partea instituțiilor responsabile în cel mai scurt timp, ținând cont și de faptul că afară este vară și lipsa apei ar însemna un pericol iminent în ceea ce privește sănătatea oamenilor. În numele adevărului trebuie să spun că, factorii decizionali – reprezentanții IS „Aqva Nord”, directorul adjunct Nicolae Sandu, Regiei „Apă-Canal Soroca”, directorul tehnic Igor Focșa, conducerea primăriei în deplină componență, câțiva consilieri municipali, reprezentantul guvernului în teritoriu, Veaceslav Burlacu și deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Ion Babici au discutat problema cât de poate de aprins și în profunzime, dar decizia finală va fi luată după ce se vor expune organele decizionale. Până una-alta, după cum a declarat și vice-primarul Veaceslav Ursu, este bine ca oamenii să nu fie debranșați de la apeduct și să primească apă în condiții normale.

În fine, situația ce ține de aprovizionarea cu apă potabilă a părții din deal a municipiului Soroca este foarte asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat în luna martie, când râul Nistru a fost poluat în urma atacurilor cu rachete și drone a rușilor asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Ca și atunci se exploatează la greu fântânile, multe dintre care au secat deja, la fel, ca și atunci în unele cazuri populația este aprovizionată cu apă din cisterne, la fel ca si atunci speranța este îndreptată spre sondele de la Egoreni, fiindcă directorul adjunct de la Aqva Nord, Nicolae Sandu, a declarat că „…„apă la moment este în rezervor, la „Aqua-Nord” există 1.5 metri (acum, când citiți aceste rânduri apă este și mai puțină, cu siguranță – V.C.), dintre care se asigură numai spitalul, etajul întâi și doi, deoarece presiunea joasă nu ne permite să aprovizionăm cu apă etajele superioare. Cât vă mai dura această situație nu vă putem spune, cert este că dacă va fi repus în funcție „Acva-Nord”, va dura un timp oarecare pentru ca să ajungă apa potabilă la consumatori”. Și președintele Comisiei Situații Excepționale, Veaceslav Rusnac, a fost cât de poate de explicit, răspunzând la întrebările ziariștilor – „… Noi ne asumăm responsabilitatea pentru a aproviziona cu apă potabilă instituțiile de învățământ, cunoaștem bine că dacă vor fi funcționale sondele de la Egoreni, la partea din deal a municipiului va fi problematic și aici ne asumăm să transportăm apa cu cisterne, apă tehnică și suntem în căutarea condițiilor pentru a transporta și apă potabilă”.

Așadar, toată speranța este în sondele de la Egoreni, care nu sunt funcționale de ani buni și doar nenorocirea din luna martie a anului curent a făcut ca autoritățile să i-a măsuri urgente și să găsească căi de rezolvare a problemei. Cu toate acestea, situația se schimbă mai lent decât ne-am dori noi, iar procesul nu poate fi grăbit or, este vorba despre calitatea apei și sănătatea și viața oamenilor. Igor Focșa, directorul tehnic al Regiei Apă -Canal Soroca, ne-a relatat, că „sondele vor fi puse în funcțiune doar după ce rezultatele analizelor apei vor arăta că aceasta este sigură pentru consum. În acest scop, au fost prelevate mai multe probe și trimise la laboratorul din Chișinău”.

Și încă ceva. Când apare o problemă sau când autoritățile, indiferent de care ar fi acestea, trebuie să-și arate grija față de cetățeni și competențele, reale sau imaginate, își bagă codița și politicul. O face nu neapărat aidoma ursului care calcă prin străchini, dar mai subtil și mai voalat, iar o parte din public cade în această plasă, gândind că problema lui poate fi rezolvată doar de cutare sau cutare, pe când alții îi dorește doar răul și nu au nimic de făcut decât a-i pune bețe în roate. În acest context, trebuie să ne așteptăm la o vizită fulger a lui Vasile Costiuc la Soroca, care este „specialist” în rezolvarea situațiilor de acest gen și care mereu stă la pândă – de unde ar mai starce o lacrimă și ar mai câștiga câteva bile albe. (Vezi cazul Zastânca, bunăoară). Deși, în cazul nostru lucrurile sunt cât se poate dei simple – nimeni nu pune la îndoială dreptul cetățenilor la apă potabilă, toată lumea înțelege că s-au făcut cheltuieli considerabile și că o bună parte din populație este pauperizată, dar toți consumatorii de apă trebuie doar să reintre în cadrul legal și toate problemele vor dispare de la sine…

Adică, să nu căutăm dușmani acolo unde aceștia nu există, să nu aruncăm cu cuvinte urâte și cu amenințări la stânga și la dreapta, fiindcă nu este dracul atât de negru precum ni-l desenează unii.