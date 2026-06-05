Izolarea termică a Școlii de muzică pentru copii din Drochia au costat autoritățile 237 973 de lei

De către
OdN
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Fațada școlii de muzică pentru copii din orașul Drochia a fost izolată termic, iar pentru efectuarea lucrărilor autoritățile raionale au alocat suma de 237 973 lei, în temeiul Deciziei Consiliului raional Drochia nr. 2/16 din 29 aprilie 2026 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al Consiliului raional Drochia”.

Recent, membrii comisiei de recepție  au examinat minuțios calitatea lucrărilor executate, conform documentației tehnice și normelor în vigoare, fiind verificate etapele de execuție, materialele utilizate și respectarea termenelor stabilite, scrie provincial.md. Totodată, s-a apreciat gradul de conformitate a lucrărilor cu prevederile contractuale și cerințele tehnice stabilite. Într-un final, membrii comisiei au consemnat rezultatele inspectării în procesul-verbal de recepție, conform procedurilor legale în vigoare.

 

 

 


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OdN
OdN
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