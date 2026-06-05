Șor și Șoșoacă, îmbrățișați la Sankt Petersburg: Viitorul președinte al României

Ilan Șor a publicat fotografii alături de europarlamentara română Diana Șoșoacă de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF 2026), desfășurat în Federația Rusă. În mesajul care însoțește imaginile, politicianul a descris-o pe aceasta drept „viitorul președinte al României”.

„С Дианой Шошоакэ, будущим президентом свободной Румынии” („Cu Diana Șoșoacă, viitorul președinte al României libere”), a scris Ilan Șor pe rețelele sociale, transmite stiri.md

În fotografiile publicate, cei doi apar împreună în incinta forumului. În una dintre imagini, Diana Șoșoacă și Ilan Șor apar îmbrățișându-se și zâmbind.

Imaginile au fost publicate în contextul participării celor doi la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unul dintre cele mai importante evenimente economice și geopolitice organizate anual în Rusia.

Prezența Dianei Șoșoacă la SPIEF 2026 a fost remarcată și după ce europarlamentara a apărut pe aceeași scenă cu Marina Tauber, în cadrul unei dezbateri dedicate impactului inteligenței artificiale asupra mass-media, politicii și securității informaționale.

Fotografiile publicate anterior de Marina Tauber le surprindeau pe cele două participante la panelul intitulat „Mass-media în era inteligenței artificiale în spațiul eurasiatic. Cum pot supraviețui statele războiului informațional utilizând tehnologiile inteligenței artificiale?”.

Potrivit declarațiilor făcute de Diana Șoșoacă, aceasta participă la forum la invitația Administrației Prezidențiale a Federației Ruse. Europarlamentara a afirmat că a mers la Sankt Petersburg pentru a menține deschise canalele de dialog dintre România și Rusia.

La rândul său, Marina Tauber a susținut că în Republica Moldova ar exista limitări ale vizibilității politicienilor din opoziție și presiuni asupra opiniilor alternative. Aceasta a afirmat că tehnologiile bazate pe inteligență artificială pot fi folosite pentru manipulare, răspândirea informațiilor false și aplicarea unei „cenzuri ascunse” prin intermediul algoritmilor platformelor digitale.

Totodată, Tauber a anunțat că a propus crearea unei „Alianțe Tehnologice Eurasiatice”, care să promoveze cooperarea în domeniul digital.

Foto: Ilan Șor