George Boțan, supranumit „executorul cu nouă vieți”, ultima încercare de a-și recupera licența

De către
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Fostul executor judecătoresc Geoge Boțan, condamnat la începutul lunii mai la închisoare pentru abuz de putere,  a contestat în instanța supremă hotărârea prin care i-a fost respinsă cererea împotriva Colegiului disciplinar Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ). Membrii colegiului, în 2022, l-au sancționat pentru abateri în profesie, ceea ce a condus la pierderea licenței. Boţan a fost supranumit de presă „executorul cu nouă vieţi”, pentru că a reuşit să scape de mai multe dosare penale şi proceduri disciplinare. Portalul Anticoruptie.md a deconspirat o schemă prin care companii de creditare nebancară, în tandem cu executori judecătorești, impuneau o mamă cu 5 copii să-și părăsească locuința pentru un credit de 6000 de lei.

Prin Decizia Nr. 22/347 din 20 octombrie.2022, emisă de Colegiul Disciplinar al UNEJ, executorul judecătoresc a fost sancționat, fiind dispusă retragerea licenței pentru exercitarea funcției de executor judecător în baza pretinselor încălcări constatate de către Colegiul Disciplinar al UNEJ.

La 18 noiembrie.2022, Boțan a contestat în ordinea contenciosului administrativ decizia prin care s-a dispus retragerea licenţei. Ulterior, prin ordinul ministrului Justiției din 19 ianuarie .2023, s-a dispus retragerea licenței şi încetarea activității executorului.

La începutul lunii mai, Boțan a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Jumătate din pedeapsă a fost suspendată pe o perioadă de probă de trei ani

Fostul executor judecătoresc a fost găsit vinovat de abuz de putere în cadrul unor licitații care ar fi fost trucate.

Sentința a fost pronunțată de prima instanță și este cu drept de apel.

Viorica MIJA, anticoruptie.md

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