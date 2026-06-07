Dumitru Ungurean despre cine a construit Cetatea Soroca, Nicolae Bulat și patrimoniu la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
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De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat muzeograful Dumitru Ungurean. Am discutat cu protagonistul nostru despre Nicolae Bulat, Cetatea Soroca, patrimoniu și turism.

Am mai vorbit cu protagonistul nostru despre Familia de acasă, plecarea în Diasporă, Studii, cine a construit Cetatea Soroca, dezvoltarea infrastructurii turistice din raionul Soroca, oportunitățile de valorificare a patrimoniului, hotarul între istorie și legendă,
cum face excursiile și ghidajele atractive pentru turiști, cum promovează valorile culturale locale turiștilor străini, întrebări populare, numărul turiștilor și multe altele.

Urmăriți AICI și alte emisiuni “Interviu cu soroceni”.

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Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

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