Sute de oameni au cerut în Cetatea Soroca scoaterea hotarului de pe Prut / GALERIE FOTO

La 26 aprilie 2026, în Cetatea Soroca a avut loc Forumul Național „Uniți sub Tricolor”, organizat de Asociația Obștească „Consiliul Unirii din Soroca”. Evenimentul a adunat la Soroca, în fortăreața medievală de pe malul Nistrului, sute de români de pe pe ambele maluri ale Prutului. Inițial cei prezenți au depus flori la monumentul voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, după care s-au deplasat în alai spre cetate.

Forumul prezentat de Ludmila Talmazan și Marian Ceban, a început cu binecuvântarea preoților de la Mitropolia Basarabiei, după care cei prezenți au fost salutați de Olga Gherghelijiu, Președinta Asociației Obștești „Consiliul Unirii din Soroca”.

Rând pe rând la microfon au vorbit reprezentanți ai societății civile și politicieni de pe ambele maluri ale Prutului. După care a fost citit un Apel adresat Parlamentelor de la București și Chișinău, înmânat deputaților Alexandrin Moiseev și Ion Babici.

Un moment aparte a fost Hora Unirii dansată în jurul Cetății Soroca, ca simbol al unității neamului Românesc, în pofida tuturor intemperiilor timpurilor și timpului. La final a urmat un program artistic oferit de gazde pentru cei mai rezistenți participanți.