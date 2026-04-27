Recomandările DSE Soroca în cazul depistării munițiilor neexplodate

Direcţia Situaţii Excepţionale mun. Soroca vă aduce la cunoştinţă că de la începutul anului curent pe teritoriul Republicii Moldova, au fost depistate 126 muniţii neexplodate din perioada celui de-al II Război Mondial, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, 135 de muniții neexplodate.

Cele mai dese cazuri de depistare a muniţiilor se înregistrează în timpul lucrărilor de terasament, salubrizare şi lucrările agricole de pe loturile de pământ care pot duce la cazuri tragice.

Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoare:

cartuşe pentru arme militare, de tir şi de vânătoare;

proiecțile;

bombe sau aruncătoare de rachete;

muniţii reactive;

torpile;

mine;

cartuşe de semnalizare;

petarde;

grenade;

bombe;

orice elemente încărcate cu substanţe explozibile.

Muniţiile neexplodate descoperite constituie un pericol deosebit pentru oameni, în condiţiile contactului cu acestea. Pentru prevenirea accidentului în rîndurile populaţiei vrem sa vă aducem la cunoştinţa Dumneavoastră cele mai elementare reguli de comportare şi acţiune în cazul depistării acestora:

nu le atingeţi;

nu le loviţi sau mişcaţi;

nu le introduceţi în foc;

nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente;

nu lăsaţi copii să se joace cu asemenea componente;

nu ridicaţi, nu transportaţi sau întroduceţi muniţiile explodate în încăperi, locuinţe sau grămezi de fier vechi;

în zona unde se presupune că ar exista muniţie neexplodată nu permiteţi accesul, nu faceţi focul şi nu executaţi lucrări de îmbunătăţire, sapat.

marcaţi (însemnaţi) locul depistării muniţiei cu un mijloc bine vizibil;

păziţi obiectul dat până la sosirea organelor competente.

În caz de depistare a muniţiilor neexplodate anunţaţi imediat Serviciul Unic de Urgență la nr. de telefon 112.

Șef adjunct al DSE Soroca

locotenent-colonel al s/intern

Doga Eugeniu