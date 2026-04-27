Vlad Filat, despre amantele sale și relația cu fostele soții: „Sper că am fost iertat”

Fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat, condamnat anterior la 9 ani de închisoare și eliberat înainte de termen, în prezent s-a cuplat cu avocata sa, Cristina Bancu. Trecutul amoros al lui Filat însă este foarte tumultos: două căsnicii eșuate, un sex tape public și amante. Acum, bărbatul regretă să a fost infidel și spune că și-a cerut scuze de la femeile din viața sa cărora le-a greșit, a recunoscut fostul premier la show-ul Arde, scrie stiri.md cu referire la cancan.md

Fostul premier a fost căsătorit de două ori, cu Sanda Diviricean și Angela Gonța, și are trei copii din aceste căsnicii: Iustina, Luca și Ekaterina.

Totodată, Filat a declarat că le este recunoscător fostelor sale soții pentru ce au construit-o împreună și a subliniat faptul că continuă să se implice în asigurarea bunăstării copiilor și în menținerea unui sprijin constant pentru familie.

Potrivit acestuia, atunci când o relație nu mai funcționează, este corect ca fiecare partener să aibă șansa de a merge mai departe și de a-și reconstrui viața.

Filat a vorbit și despre relația pe care o are în prezent cu Cristina Bancu, despre care spune că i-a fost alături în perioada detenției și după eliberarea sa înainte de termen.

Vlad Filat a menționat că actuala parteneră l-a sprijinit în perioada cea mai dificilă a vieții sale și că acest suport a avut un impact important asupra sa. De asemenea, cei doi cresc împreună un copil, care nu este fiul său biologic, dar pe care îl consideră parte din familia sa.

