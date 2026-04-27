Ziua Drapelului a fost marcată prin activități educative la grădinița nr. 17 „Cheița de Aur” din Soroca / GALERIE FOTO

Astăzi, de Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova, copiii de la Instituția de Educație Timpurie nr. 17 „Cheița de Aur” din Soroca au marcat sărbătoarea printr-un program special.

Micuții au dansat, au recitat poezii și au participat la activități tematice dedicate drapelului. Prin jocuri și discuții pe înțelesul lor, copiii au aflat despre culorile drapelului și semnificația acestora.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă frumoasă și plină de bucurie, contribuind la formarea respectului față de valorile și simbolurile naționale.