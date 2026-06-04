VOX: Ce cred sorocenii despre începutul ploios al verii? / VIDEO

Deși calendarul arată că a venit vara, vremea din primele zile ale lunii iunie seamănă mai mult cu cea de primăvară. Ploile dese și temperaturile mai scăzute decât cele obișnuite i-au făcut pe mulți soroceni să își schimbe planurile, însă părerile despre acest început de sezon sunt împărțite.

Unii locuitori ai municipiului Soroca consideră că ploile sunt binevenite, mai ales pentru agricultură. O doamnă spune că precipitațiile oferă speranțe pentru o recoltă bogată.

„Am o părere pozitivă cu privire la faptul că vara s-a început cu ploi, fiindcă e un atuu pentru culturile agricole și o speranță pentru agricultori că vor avea roade la grâu, cartofi, morcovi și alte culturi semănate în primăvară. Dar este și un dezavantaj, pentru că iarba crește foarte repede și nu reușim să ținem pasul cu lucrările din grădină”, a spus aceasta.

Pe de altă parte, vremea răcoroasă a dat peste cap planurile celor care își doreau să petreacă mai mult timp în aer liber. O tânără a povestit că familia sa avea planificată o ieșire la odihnă, însă ploile i-au făcut să amâne excursia.

„În fiecare an mergem cu familia la Costești. Din păcate, timpul de afară ne-a stricat planurile. Sperăm că în curând ploile se vor opri și vom pleca la odihnă”, a spus aceasta.

Pentru elevii care se pregătesc de examene, vremea capricioasă are și o parte bună. O absolventă susține că, deși îi lipsește timpul petrecut afară, acum se poate concentra mai bine asupra pregătirii pentru Bacalaureat.

„Îmi pare rău că vara a început cu ploi, deoarece nu pot să ies afară sau să merg la bazin. Totuși, îmi pare bine că am mai mult timp pentru a mă pregăti de BAC”, a spus tânăra.