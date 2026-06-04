Igor Focșa: Problema aprovizionării cu apă a locuitorilor din dealul Sorocii se rezolvă îndată ce consumatorii intră în câmpul legal…

De către
OdN
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  Ca și alte drepturi fundamentale ale omului, accesul cetățeanului la apă potabilă  nu poate fi contestat de nimeni. Această axiomă este perfect valabilă și în cazul locuitorilor din partea din deal a municipiului Soroca, unii dintre care au fost debranșați de la rețeaua de apă, iar alții urmează să le repete soarta.

Pe de altă parte, sunt și  instanțe de decizionale care au decis să se joace cu suferințele oamenilor, să stoarcă nu doar lacrimi din cei care au de suferit, dar și să câștige, probabil, niscaiva dividende, nu neapărat politice – chipurile, cineva are grijă de cetățeni, iar altcineva nu ține cont de problemele oamenilor.

Despre aceasta și despre multe altele am vorbit în cadrul PODCAST-ului OBSERVATORUL, cu domnul Igor FOCȘA, directorul tehnic al SA „Regia Apă-Canal Soroca”. Printre altele, acesta a menționat că problema cetățenilor din acest cartier este ușor de rezolvat – consumatorii de apă trebuie doar să intre în câmpul legal și toate grijile și nevoile vor rămâne doar un vis urât…

Vizionare plăcută!

 


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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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