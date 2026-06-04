Ana Perevozniuc: „Băncile sunt motorul economiei locale”

Cu ocazia Zilei Lucrătorului Bancar, marcată anual în Republica Moldova la 4 iunie, am realizat un interviu cu Ana Perevozniuc, Director al sucursalei din municipiul Soroca a BC „Moldindconbank” S.A. Într-un domeniu aflat într-o continuă transformare, activitatea bancară înseamnă mult mai mult decât operațiuni financiare și cifre.

Am discutat despre provocările și schimbările din sistemul bancar, rolul tehnologiilor moderne, importanța educației financiare, dar și despre experiențele care au marcat parcursul profesional al unui specialist din acest domeniu. Vă invităm să descoperiți, în rândurile ce urmează, perspectiva unui profesionist care contribuie zi de zi la dezvoltarea și stabilitatea financiară a comunității din Soroca.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți lucrător bancar?

Să fii lucrător bancar înseamnă, înainte de toate, responsabilitate și încredere. Nu gestionăm doar cifre și conturi, ci destine, afaceri și planuri de viitor ale oamenilor din comunitatea noastră. Este o profesie care cere o disciplină riguroasă, dar care îți oferă marea satisfacție de a fi un pilon de sprijin pentru stabilitatea financiară a fiecărui client care ne trece pragul.

Cum s-a schimbat activitatea bancară în ultimii ani?

Trăim în era unei transformări digitale profunde. Activitatea bancară s-a mutat în mare parte din spațiul fizic în cel digital – aplicațiile mobile, plățile contactless și soluțiile rapide la distanță au redefinit complet interacțiunea cu banca. Cu toate acestea, esența a rămas aceeași: securitatea și protecția datelor. Chiar dacă tehnologia avansează rapid, rolul nostru de consultanți umani, care înțeleg nevoile reale ale omului, rămâne de neînlocuit.

Care sunt cele mai importante calități pe care trebuie să le aibă un angajat al unei bănci?

Integritatea absolută și atenția la detalii sunt fundamentale. În plus, într-un mediu atât de dinamic, adaptabilitatea și dorința continuă de învățare sunt vitale pentru a gestiona riscurile și conformitatea. Însă, calitatea care face cu adevărat diferența în relația cu publicul este empatia – capacitatea de a asculta activ clientul și de a-i oferi soluția potrivită, nu doar un produs standard.

Ce v-a determinat să alegeți această profesie?

M-a atras întotdeauna dinamismul acestui domeniu și impactul direct pe care sistemul financiar îl are asupra societății. Am văzut în activitatea bancară o oportunitate de a îmbina rigoarea matematică și analiza de risc cu interacțiunea umană. Este un domeniu în care nicio zi nu seamănă cu cealaltă și în care ești provocat în permanență să evoluezi profesional.

Care sunt cele mai frecvente solicitări ale clienților în prezent?

Astăzi clienții caută, în primul rând, rapiditate, accesibilitate și siguranță. Observăm o cerere mare pentru soluții de creditare rapide și flexibile, optimizarea plăților zilnice prin instrumente digitale și consultanță privind gestionarea riscurilor financiare. De asemenea, suportul în configurarea instrumentelor de plată moderne reprezintă o prioritate în interacțiunea zilnică.

Cum poate o bancă să contribuie la educația financiară a populației?

O bancă nu trebuie doar să ofere produse, ci să devină un ghid. O bancăse implică activ în acest proces prin campanii de informare, explicând pe înțelesul tuturor cum funcționează creditele, cum să-și gestioneze bugetul sau cum să se protejeze de fraudele din mediul online. Educația financiară începe din sucursală, prin răbdarea cu care colegii mei explică fiecare pas și fiecare funcționalitate a produselor noastre clienților de toate vârstele.



Ce rol joacă băncile în dezvoltarea economiei locale?

Băncile sunt motorul economiei locale. Prin finanțarea afacerilor autohtone, a micilor producători și a proiectelor de infrastructură sau dezvoltare regională, noi contribuim direct la crearea locurilor de muncă și la menținerea bunăstării comunității. Când o afacere locală reușește cu sprijinul nostru, întreaga comunitate are de câștigat.

Care a fost cea mai memorabilă experiență din cariera dumneavoastră?

Cele mai memorabile momente nu sunt neapărat legate de cifre record, ci de reușitele oamenilor. Îmi amintesc cu drag de un antreprenor local care a venit la noi la început de drum, având doar o idee curajoasă și multă dorință de muncă. Am analizat riscurile, am structurat finanțarea corect, iar astăzi acea mică afacere de familie este un pilon important în regiune. Să știi că ai pus umărul la o asemenea temelie este o satisfacție uriașă.

Ce ați învățat despre oameni lucrând în sistemul financiar?

Am învățat că dincolo de orice tranzacție financiară se află o poveste de viață și o emoție. Fiecare om are prioritățile, temerile și speranțele sale, fie că este vorba despre cumpărarea unei locuințe, fie despre gestionarea unei perioade mai dificile. Am înțeles că flexibilitatea, corectitudinea și respectarea cuvântului dat sunt cele mai prețioase valori în construirea unei relații de lungă durată.

Ce sfat i-ați oferi unui tânăr care își dorește o carieră în domeniul bancar?

I-aș spune să fie curios, să nu se teamă de provocări și să înțeleagă că succesul în acest domeniu se clădește pas cu pas, prin multă muncă și integritate. Sistemul bancar oferă o școală extraordinară de viață și disciplină. Să pună accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare și pe înțelegerea proceselor din spate – tehnologia se schimbă, dar capacitatea de a analiza, de a evalua un risc și de a lucra în echipă va rămâne mereu la mare căutare.

Ce mesaj transmiteți colegilor cu ocazia Zilei Lucrătorului Bancar?

Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor colegilor pentru dedicare, profesionalism și pentru efortul zilnic depus în menținerea standardelor înalte de performanță. Sunt mândră de echipa mea, o echipă care demonstrează în fiecare zi responsabilitate și loialitate față de clienți. Vă doresc echilibru și satisfacții în tot ceea ce faceți. Fie ca munca depusă să vă fie apreciată, iar fiecare zi să vă aducă noi oportunități și împliniri.

La mulți ani tuturor lucrătorilor bancari!