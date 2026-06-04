Incendiu puternic la Bădiceni: O casă a ars în totalitate după ce un cazan electric a fost lăsat nesupravegheat

O casă de locuit din satul Bădiceni, raionul Soroca, a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit în seara zilei de ieri. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit, însă pagubele materiale sunt considerabile.

Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Direcției Situații Excepționale Soroca, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:40. La fața locului au intervenit pompierii pentru a lichida incendiul.

Focul ar fi pornit de la un cazan electric folosit pentru încălzirea unei cantități mici de produse. Proprietarii l-au conectat la sursa de energie și au ieșit să lucreze în gospodărie. După aproximativ o oră, aceștia au observat fum dens ieșind din zona bucătăriei.

În încercarea de a verifica situația, stăpânul casei a deschis ușa încăperii afectate. Odată cu pătrunderea oxigenului, flăcările s-au intensificat rapid și s-au extins în întreaga locuință.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată și de faptul că în apropierea sursei incendiului se aflau mai multe materiale ușor inflamabile. Totodată, în bucătărie era amplasată o butelie de gaz care nu era închisă. Din cauza temperaturilor ridicate, furtunul conectat la butelie s-a topit, iar gazul emanat a alimentat și mai mult focul.

În urma incendiului, casa a ars în totalitate.

Specialiștii Direcției Situații Excepționale atrag atenția cetățenilor să nu lase nesupravegheate aparatele electrice aflate în funcțiune și să respecte regulile de securitate la utilizarea buteliilor de gaz.

Salvatorii amintesc că buteliile cu gaz lichefiat propan-butan nu trebuie păstrate în interiorul locuințelor. Acestea trebuie amplasate în exterior, în lăzi metalice special amenajate, pentru a reduce riscul producerii unor incendii sau explozii.