25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil minor, răpire și viol

Procuratura Generală informează că a devenit definitivă condamnarea la 25 de ani de închisoare pronunțată într-o cauză privind omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și agresarea ei sexuală, fapte comise în februarie 2010 în raionul Telenești.

Prin decizia din 28 mai 2026, Curtea de Apel Nord a respins apelurile formulate de apărare și a menținut integral sentința pronunțată de Judecătoria Orhei, sediul Central, informează procuratura.md

Cauza se referă la decesul unui copil de doar 10 luni și la infracțiunile comise asupra mamei acestuia, care era minoră la momentul faptelor. Deși imediat după producerea evenimentelor au fost inițiate investigații, circumstanțele reale ale cauzei nu au fost pe deplin elucidate, iar persoana vinovată de comiterea infracțiunilor nu a fost trasă la răspundere penală.

În anul 2024, în urma apariției unor informații și probe noi, Procuratura Generală a inițiat verificări ample privind circumstanțele în care a fost investigată cauza. Acestea au presupus verificarea materialelor acumulate anterior, administrarea de noi probe, audierea mai multor martori și desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală inclusiv peste hotarele Republicii Moldova.

În urma cercetării judecătorești, instanța a constatat că autorul a provocat intenționat decesul copilului prin acte de violență, iar ulterior a lipsit ilegal de libertate mama minorului și a constrâns-o la acte sexuale neconsimțite. Aceste concluzii au fost confirmate integral și de Curtea de Apel Nord.

Această hotărâre reprezintă rezultatul unui proces complex de stabilire a adevărului și de tragere la răspundere a autorului unor infracțiuni de o gravitate excepțională, demonstrând că timpul scurs nu poate constitui un obstacol în calea înfăptuirii justiției.

Procuratura Generală apreciază efortul comun al procurorilor, ofițerilor de investigație și al tuturor instituțiilor implicate în investigarea cauzei și reafirmă angajamentul de a interveni ori de câte ori apar date noi care pun la îndoială legalitatea și temeinicia unor soluții adoptate anterior.