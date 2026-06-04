Raportul privind Republica Moldova a trecut de Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European

Raportul privind Republica Moldova a fost votat de Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European. Documentul include amendamente ce solicită accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv deschiderea negocierilor pe clustere fără întârziere.

Anunțul a fost făcut de eurodeputatul Siegfried Mureșan, pe pagina sa de socializare, transmite anticoruptie.md

„Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European a votat astăzi Raportul privind Republica Moldova. Documentul cuprinde și amendamentul propus de mine, prin care cerem deschiderea cât mai rapidă a negocierilor de aderare pe clustere cu Republica Moldova. Totodată, evidențiem progresele realizate de Republica Moldova în ceea ce privește reformele proeuropene, în pofida tuturor interferențelor venite din partea Federației Ruse. De asemenea, documentul mai include un amendament depus de mine prin care solicităm ca Uniunea Europeană să își sporească sprijinul pentru Republica Moldova”, a scris Mureșan.

Raportul adoptat în comisia de specialitate urmează să fie supus votului în sesiunea plenară a Parlamentului European