Sorocenii au sărbătorit Ziua Drapelului în Piața Libertății / VIDEO

Astăzi, 27 aprilie, este marcată Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova. La Soroca, evenimentul a avut loc în Piața Libertății, unde zeci de oameni s-au adunat pentru a celebra unul dintre cele mai importante simboluri ale țării.

Activitatea a fost organizată de Palatul de Cultură din Soroca, în parteneriat cu Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional, Primăria municipiului Soroca și Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”.

Evenimentul a purtat genericul „Trei culori și-o singură ființă” și a inclus momente solemne dedicate Drapelului de Stat, simbol al suveranității și independenței Republicii Moldova.

Programul a început cu aducerea Drapelului în Piața Libertății. Elevii Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” au purtat drapelul, însoțiți de fanfara colegiului.

La final, participanții s-au prins într-o horă de sărbătoare, marcând ziua într-o atmosferă de unitate și respect față de valorile naționale.