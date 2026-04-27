A început ediția 2026 Social Impact Award Moldova pentru tinerii cu idei de afaceri sociale

A fost lansată ediția 2026 a programului Social Impact Award Moldova, dedicat tinerilor cu vârsta între 15 și 30 de ani care au idei de afaceri cu impact social. Programul oferă participanților mentorat, workshopuri, bootcampuri și micro-finanțare pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare.

Aplicările sunt deschise până la 12 iunie 2026, iar cele mai bune patru echipe vor beneficia de premii în bani și acces la summitul internațional SIA. Organizatorii menționează că participanții nu trebuie să aibă experiență în antreprenoriat sau un plan de afaceri finalizat pentru a intra în program.

Programul este implementat în Republica Moldova de Asociația The Social Incubator, în parteneriat cu Moldcell Foundation și alți parteneri internaționali.

