Un bărbat de 50 de ani, din raionul Drochia, a fost condamnat la 19 ani de închisoare

Procuratura Drochia informează despre condamnarea la 19 ani de închisoare a unui bărbat în vârstă de 50 de ani, originar și locuitor al unui sat din raionul Drochia, pentru comiterea unui omor în aceeași localitate.

Reamintim că, potrivit probelor, la 20 decembrie 2025, inculpatul, fiind în stare de ebrietate alcoolică, se deplasa cu căruța prin intravilanul satului, împreună cu concubina sa în vârstă de 40 de ani. În urma unui conflict legat de datoriile bărbatului, acesta a oprit căruța și i-a aplicat femeii mai multe lovituri cu pumnii și picioarele peste diferite părți ale corpului, după care a sugrumat-o. În scurt timp, a survenit decesul victimei.

În continuare, având scopul ascunderii infracțiunii, a continuat deplasarea cu căruța în extravilanul satului. Acolo, a scos femeia din căruță, a dezbrăcat-o de haine, pentru a nu fi recunoscută de săteni și a lăsat-o să zacă la sol. Ulterior, i-a aruncat hainele la o distanță de aproximativ 700-800 metri de la locul unde a lăsat-o, și a plecat la domiciliu.

În perioada 31 decembrie 2025 – 24 aprilie 2026 inculpatul s-a aflat în arest preventiv, iar la 24 aprilie 2026 de către Judecătoria Drochia sediul Central acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor imputate și condamnat la 19 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md.

Sentința nu este definitivă și este susceptibilă de atac la Curtea de Apel Nord.