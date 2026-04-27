Dosarul Vartic. Avocatele reclamă îngrădirea accesului la materialele cauzei penale și presiuni

Avocatele Violeta Gășițoi și Gabriela Kornaker, care reprezintă rudele victimei Ludmila Vartic, care a murit pe 3 martie în circumstanțe suspecte, reclamă restricționarea accesului la materialele cauzei penale, dar și presiuni concertate pe rețelele de socializare.

„De la bun început, cazul a fost abordat exclusiv sub ipoteza sinuciderii, fără o anchetă eficientă asupra unor scenarii alternative, inclusiv omucidere sau un posibil act de împingere a victimei de la înălțime. Ulterior, au apărut preocupări grave cu privire la manipularea organismului și la neinformarea rudelor apropiate înainte de înmormântare. O anchetă penală este în curs de desfășurare pentru violență domestică și incitare la sinucidere, în care soțul victimei deține statutul de suspect”, a spus Violeta Gășițoi, într-un video pe pagina sa de Facebook. .

Avocata a vorbit despre mai multe încălcări identificate, la preluarea cazului, printre care „posibile infracțiuni penale conexe, inclusiv falsificarea actelor oficiale, nereguli procedurale majore în colectarea probelor, inclusiv distrugerea sau compromisul probelor, incapacitatea fortelor de ordine de a initie cercetari asupra altor infractiuni evidente revelate de materialele de caz”.

Plângerile avocatelor au stat la inițierea procedurilor penale de către Centrul Național Anticorupție al Moldovei, fapt confirmat de Procuratura Generală și de Comisia parlamentară de securitate, care a examinat cazul cu ușile închise.

„După ce aceste încălcări au fost făcute publice, procurorul a decis restricționarea accesului apărării la dosarul cazului, acordând doar acces limitat. Această măsură ridică preocupări juridice serioase și este incompatibilă cu: articolul 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului (principiul egalităţii armelor), jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, obligația statului de a efectua o anchetă eficientă în caz de deces suspect (articolul 2 CEDO)”, spune Violeta Gășițoi.

Avocatele spun că „în timp ce accesul pentru apărare a fost restricționat dovezi din dosarul cazului au fost prezentate în cadrul unei ședințe cu ușile închise organizate de Parlamentul Republicii Moldova după care demnitarii onarii publici au dezvăluit concluzii și informații derivate din aceste materiale”, ceea ce, în opinia apărătoarelor constituie „abuz în funcție și încălcări ale dreptului la un proces corect”.

„O evoluție deosebit de gravă este faptul că avocatul suspectului a făcut declarații publice fără nicio bază probatorie, susținând că acest caz reprezinta un “atac informational” si este “instrumentalizat politic”. Aceste afirmații nu sunt doar nefondate, ci constituie o distorsiune deliberată a realităţii faptice, o încercare clară de a schimba cazul de la o narațiune legală la una politică, o strategie de apărare menită să protejeze interesele suspectului prin discreditarea cercetării penale”, susține Violeta Gășițoi.

Cele două avocată reclamă de asemenea că în urma declarațiilor pe care le-au făcut publice, au fost supuse unor presiuni, hărțuire și acțiuni de discreditare în mediul on-line, prin atacuri de la conturi false și acuzaţii nefondate de „afiliere politică” și amplificarea acestora de unele mass-media.

„Vom continua să cerem o investigație completă, eficientă și imparțială”, a spus Violeta Gășițoi. Anterior Violeta Gășițoi a precizat pentru Anticoruptie.md că mai mulți experți internaționali și structuri europene monitorizează mersul anchetei în cazul morții Ludmilie Vartic.

Mai multe instituții publice nu și-au făcut treaba în cazul morții Ludmilei Vartic, a spus președintele Comisiei parlamentare pentru securitatea statului, Lilian Carp, după ședința din Parlament cu ușile închise:

Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a fost găsită fără viață, la 3 martie curent, la Chișinău, după ce a căzut de la înălțime. Procuratura din Hâncești a pornit o cauză penală pentru violență în familie și determinare la suicid. Dosarul a fost preluat de procuratura Generală. care a dispus extinderea investigațiilor în cazul decesului Ludmilei Vartic, fiind solicitate noi expertize, inclusiv exhumarea cadavrului, în paralel cu verificarea unor procese-verbale contravenționale întocmite pe numele acesteia după ce a decedat.

Soțul femeii Dumitru Vartic era vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești. El este bănuit că ar fi determinat-o la sinucidere și ar fi tăinuit detalii legate de moartea femeii. Acesta a respins acuzațiile.

Între timp mai mulți internauți au lansat o petiție on-line în care cer justiție în cazul morții Ludmilei Vartic. Petiția a adunat până în prezent peste 10 000 de semnatari.