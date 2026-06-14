Cum să etichetăm gemurile, jeleurile, dulcețurile, marmeladele de fructe și castanii îndulciți?

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță publicarea”Ghidului privind etichetarea gemurilor, jeleurilor, dulcețurilor, marmeladelor de fructe și a pireului de castane îndulcit destinat alimentației umane” – elaborat pentru a sprijini operatorii din domeniul alimentar în aplicarea corectă a cerințelor legale de etichetare și pentru a contribui la informarea corectă a consumatorilor.

Documentul abordează aspecte esențiale precum definirea și clasificarea produselor, cerințele obligatorii de etichetare, mențiunile specifice privind conținutul de fructe și zahăr, regulile lingvistice, precum și condițiile de prezentare a informațiilor pe ambalaj. De asemenea, ghidul include exemple de bune practici, recomandări pentru evitarea erorilor frecvente și informații utile pentru consumatori.

Prin elaborarea acestui ghid, ANSA are scopul de a previni practicile care pot induce în eroare consumatorii și a contribui la dezvoltarea unui mediu concurențial echitabil pentru producători și comercianți.

ATENȚIE! eticheta de pe ambalajul produselor alimentare este principalul mijloc prin care consumatorul obține informații despre compoziția, originea, valoarea nutrițională, condițiile de păstrare și termenul de valabilitate al produsului alimentar. Respectarea cerințelor de etichetare contribuie la protejarea sănătății publice și la creșterea încrederii în sectorul alimentar.