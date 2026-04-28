Podcast OBSERVATORUL cu Ina Spinei: „De mai bine de treizeci de ani trăiesc în Italia, dar apusul mi-l văd acasă, la Măcăreuca” / VIDEO

De treizeci de ani este plecată din Republica Moldova, în Italia — țara care a devenit a doua ei casă, locul unde și-a creat o familie și a dat naștere la doi copii. Despre „țara adoptivă” are doar cuvinte frumoase, însă apusul vieții și-l vede nu acolo, unde a fost primită cu brațele deschise, ci în satul natal Măcăreuca, din raionul Drochia.

În toți acești ani nu a pierdut legătura cu baștina, mai ales pe cea emoțională, iar copiii i-a educat în spiritul dragostei față de patria celei care le-a dat viață. Fire romantică și activă din punct de vedere social, este una dintre vocile diasporei care nu doar trăiește cu problemele țării de origine, ci pune și umărul la rezolvarea lor.

În acest context, are în palmares mai multe înfrățiri între orașe și parcuri naționale din cele două țări, iar în prezent visează să contribuie la înfrățirea a două universități din Republica Moldova și Italia.

Recent, Ina Spinei — care, de altfel, nu și-a schimbat numele de familie, deși a fost căsătorită cu un italian — a revenit la baștină pentru câteva zile și a acceptat invitația de a fi protagonista unei noi ediții a Podcastului OBSERVATORUL. În cadrul emisiunii, aceasta a răspuns la mai multe întrebări și ni s-a destăinuit despre planurile sale de prezent și de viitor…

