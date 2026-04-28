De ce Aeroportul Mărculești se reorganizează cu viteza melcului

Reorganizarea Aeroportului Internațional Mărculești, prin absorbția întreprinderii de stat „Vichi”, trebuia să se încheie încă în 2004, dar autoritățile nu au găsit nici până astăzi o soluție ca să ducă la capăt reforma. Problema este semnalată an de an de Curtea de Conturi, dar lucrurile nu se mișcă din loc.

Ce a constatat Curtea de Conturi

În ultimul raport al Curți de Conturi asupra activității Ministerului Apărării, examinat la 9 aprilie, se constată, din nou, că reorganizarea întreprinderii de stat „Vichi”, prin fuziunea cu o altă întreprindere de stat – Aeroportul Internațional Mărculești, stagnează.

Curtea de Conturi spune că procesul este frânat de o serie de factori. Unul dintre aceștia este schimbarea succesivă a fondatorului Aeroportului Mărculești: inițial a fost Ministerul Apărării, din 2017 – Ministerul Economiei și din 2018 – Agenția Proprietății Publice (APP). Totuși, principalul motiv este lipsa actelor de transmitere a patrimoniului de la „Vichi” către Aeroportul Mărculești.

Situația este complicată și de faptul că „Vichi” nu mai operează – ultimul raport financiar al companiei datează din 2001. Totuși, datele deschise cu referire la agenții economici, consultate de Europa Liberă, arată că întreprinderea de stat „Vichi” este „activă”.

Activele „Vichi” – o companie fondată de Ministerul Apărării în 1992, au fost estimate, acum mai bine de 25 de ani, la aproape 9 milioane de lei, inclusiv capitalul propriu de 3,5 milioane de lei.

Ministerul Apărării susține că a transmis actele de primire-predare către Aeroportul Internațional Mărculești și nu a păstrat copiile acestor documente. Dar Curtea de Conturi spune că actualul administrator al aeroportului, a primit în noiembrie 2018, atunci când a preluat funcția, doar actele de constituire, nu și cele de primire-predare a bunurilor gestionate de „Vichi” către aeroport.

Președinta Curții de Conturi, Tatiana Șevciuc, a spus că este vorba de „un patrimoniu de milioane de lei”, traseul căruia nu poate fi urmărit în lipsă de acte. Ea a cerut instituțiilor implicate să elaboreze o foaie de parcurs, cu termene stricte, pentru finalizarea reorganizării.

Ce spun Ministerul Apărării și APP

Secretarul de stat al Ministerului Apărării, Sergiu Plop, a confirmat că nici la APP, nici la Ministerul Apărării nu există niciun document care să confirme capitalul statutar al companiei.

El a mai comunicat că, pentru depășirea blocajului, s-a încercat radierea companiei „Vichi” printr-o hotărâre de Guvern. În 2024, însă, Cancelaria de Stat a restituit proiectul hotărârii, deoarece APP, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal aveau opinii divergente.

Nici Comisia de triere a întreprinderilor nu și-a asumat răspunderea să ducă la bun sfârșit reorganizarea aeroportului. Pe numele mai multor foști conducători ai întreprinderii au fost deschise dosare penale pe acest subiect, potrivit lui Plop.

Factori de decizie din Ministerul Apărării din perioada în care a fost inițiată reorganizarea au spus Europei Libere că nu-și amintesc să fi existat probleme legate de actele de transmitere a patrimoniului.

Iar reprezentanta APP, Natalia Patrașcu, a explicat la ședința Curții de Conturi că proiectul de hotărâre de Guvern din 2024 nu a fost suficient de bine argumentat. Ea a sugerat că documentul trebuie revizuit și completat pentru a permite radierea „Vichi”, astfel ca să fie finalizată reorganizarea.

Patrașcu a mai spus că întreprinderea ar putea fi inclusă în lista celor propuse pentru lichidare, dar acest lucru nu elimină necesitatea parcurgerii tuturor etapelor legale.

Atât reprezentanții Ministerului Apărării, cât și cei ai APP au sugerat că procesul de reorganizare ar putea fi definitivat în acest an.

O nouă fuziune, fără ca prima să fie finalizată

Vara trecută, guvernarea PAS a trecut Aeroportul Mărculești în gestiunea Aeroportului Internațional Chișinău, al cărui fondator este, la fel, APP. Autoritățile au spus că această măsură va permite o coordonare mai eficientă și investiții în modernizarea infrastructurii aeroportuare.

Premierul de atunci, Dorin Recean, declara că, dacă va fi modernizat, aeroportul de la Mărculești ar putea deveni un factor important pentru creșterea economiei R. Moldova.

Modificările operate în lege prevăd că statul este „unicul proprietar” al infrastructurii Aeroportului Mărculești. În document nu se amintește, însă, de problemele legate de reorganizarea aeroportului, care urma să fie încheiată acum mai bine de 20 de ani.

Aeroportul Mărculești, operațional

Nicolae Clichici este administratorul Aeroportului Mărculești din 2018, când acesta a trecut în subordinea APP. Într-o discuție cu Europa Liberă, el a spus că situația privind reorganizarea este „destul de complicată”, dar nu afectează în mod direct activitatea aeroportului. „Suntem operaționali”, a spus Clichici.

Potrivit lui, aeroportul dispune de certificatele necesare pentru a opera zboruri. Zilnic au loc mai multe curse, în special tehnice, de antrenament sau militare. Aeroportul poate deservi și curse de pasageri, dar infrastructura în acest sens este limitată.

Aeroportul Internațional Mărculești a fost fondat în 2004 în baza unei unități aeriene militare, moștenite din perioada sovietică. Aeroportul are o suprafață de 265 de hectare și opt rezidenți. Pista de decolare/aterizare (cu o lungime de peste 2,5 km) permite aterizarea aeronavelor grele, acesta fiind unul din punctele tari ale aeroportului. Aeroportul are un capital social de circa 378 de milioane de lei. Rentabilitatea financiară este de aproape minus 14%, iar profitul e negativ. La aeroport activează 75 de angajați, potrivit APP.

Planuri mărețe pentru aeroportul de la Mărculești

În ultimii ani, mai mulți oficiali au făcut prognoze optimiste privind soarta Aeroportului Mărculești. La finele lui 2019, premierul „tehnocrat” al guvernării socialiste, Ion Chicu, care o succedase în acest post pe Maia Sandu, anunța că statul va investi 30 de milioane de lei în aeroportul din raionul Florești pentru a-l putea face operațional în vara anului 2020.

În august 2022, vicepremierul pentru Infrastructură al guvernării PAS, Andrei Spînu, anunța că aeroportul de la Mărculești va fi modernizat până în 2025 și va deservi curse low-cost. Potrivit lui Spînu, acolo urmau să fie construite un terminal pentru pasageri, spații de parcare și drumuri de acces.

La începutul anului 2023, directorul de atunci al Agenției de Investiții, Marian Ciobanu, declara că Aeroportul Mărculești ar putea fi modernizat și folosit ca un hub logistic pentru transportarea mărfurilor necesare pentru reconstrucția Ucrainei.

Ciobanu afirma că „Fraport” și „Lufthansa Cargo”, două companii germane, își manifestaseră disponibilitatea de a investi la Mărculești. Pe 15 martie, la șapte luni de la preluarea mandatului la șefia Agenția de Investiții, Ciobanu a demisionat, revenind la postul său anterior de șef al Zonei Economice Libere Bălți.

Pe 1 august 2025, aflată într-o vizită la Mărculești, președinta Maia Sandu declara că Aeroportul Internațional Chișinău va investi în „aeroportul civil” de la Mărculești, care va contribui la dezvoltarea nordului R. Moldova. „Cu câteva zeci ce milioane de euro, putem să modernizăm acest aeroport și să-l facem funcțional”, declara șefa statului.

Toamna trecută, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, declara, după preluarea aeroportului din Mărculești de către aeroportul din Chișinău, că urmează să fie transmise bunurile, iar primele zboruri comerciale low-cost de la Mărculești ar putea avea loc în 2026.

Deocamdată, niciuna din aceste promisiuni nu a fost realizată.