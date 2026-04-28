Rețea de agenți ruși cu cetățeni moldoveni, destructurată de Poliția Națională a Ucrainei și partenerii europeni: planificau atacuri teroriste în Ucraina și UE

Poliția Națională a Ucrainei, în cooperare cu parteneri din mai multe state europene, a anunțat destructurarea unei rețele de agenți care acționa în interesul serviciilor speciale ale Federației Ruse, cu implicarea unor cetățeni din mai multe țări, inclusiv din Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus, Georgia, Letonia și Grecia. Gruparea este suspectată că pregătea asasinate la comandă, atacuri teroriste și alte acțiuni de destabilizare pe teritoriul Ucrainei și al Uniunii Europene.

Potrivit anchetei coordonate de Poliția Națională a Ucrainei, rețeaua avea o structură organizată, cu roluri bine definite, de la supravegherea țintelor și colectarea de informații până la logistică și pregătirea executării atacurilor. Printre persoanele vizate se aflau jurnaliști ucraineni, un militar al serviciilor de informații militare ucrainene, precum și cetățeni străini – inclusiv activiști pro-ucraineni și critici ai politicilor Federației Ruse.

Anchetatorii susțin că membrii grupării monitorizau victimele potențiale, colectau date despre deplasările și contactele acestora și transmiteau informațiile către coordonatori, folosind canale criptate și identități anonime. În unele cazuri, ar fi fost implicați și cetățeni moldoveni în activități de sprijin logistic și operațional.

De asemenea, Poliția Națională a Ucrainei a documentat legături ale unor membri ai rețelei cu reprezentanți ai serviciilor speciale ruse și cazuri de recrutare a persoanelor vulnerabile, inclusiv minori și persoane strămutate, pentru a fi utilizate în activități ilegale.

Finanțarea operațiunilor era realizată printr-un mecanism complex, care includea intermediari, tranzacții bancare și criptomonede, autoritățile reușind să identifice fluxuri financiare între membrii rețelei.

În cadrul operațiunii internaționale au avut loc arestări în Lituania și în alte state ale Uniunii Europene, precum și percheziții în Ucraina, Polonia și Grecia. În total, 13 persoane au fost puse sub acuzare, dintre care 9 au fost reținute, iar pentru 4 au fost emise mandate europene de arestare.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Eurojust și Europol, inclusiv prin Centrul European de Combatere a Terorismului (ECTC). Ancheta este în desfășurare, autoritățile continuând să identifice toți membrii rețelei, inclusiv coordonatorii și sursele de finanțare.