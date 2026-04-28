Cetățenii din comuna Frumușica și satul Hăsnășenii Noi sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale

Comisia Electorală Centrală ăndeamnă cetățenii din localitățile unde pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale și informațiile privind secția de votare la care sunt arondați.

Alegătorii se pot adresa biroului electoral al secției de votare, ce corespunde domiciliului sau reședinței sale, pentru a solicita, în baza documentelor doveditoare, includerea sau excluderea din listă, corectarea erorilor comise la înscrierea datelor despre sine ori despre alți alegători. Modificări în listele electorale pot fi solicitate cu cel puțin șapte zile înainte de ziua alegerilor, adică până la 10 mai 2026.

Vă reamintim că, pe data de 17 mai 2026 vor avea loc alegeri noi în comuna Frumușica, raionul Florești și referendum local privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.


