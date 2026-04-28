Ana-Maria și poezia care a crescut din tăceri

Într-o cameră rece, lângă un pervaz, o adolescentă din Florești își transforma durerile în poezie. La doar 17 ani, Ana-Maria Ciumac și-a lansat prima carte.

Nu fiecare debut literar începe cu aplauze. Unele încep în tăcere. În nopți lungi. În pagini ascunse. În gânduri pe care nimeni nu le vede.

Pentru Ana-Maria Ciumac, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Miron Costin”, poezia nu a fost doar pasiune. A fost refugiu. Salvare. Vindecare.

A început să scrie încă de la 8 ani. Prima poezie a ajuns la bunica ei — femeia pe care o numește „icoana sufletului”. De atunci, între Ana- Maria și cuvinte s-a creat o legătură pe care nici timpul, nici suferința nu au reușit să o rupă.

În acea cameră rece, pe acel pervaz despre care vorbește atât de des, adolescenta își lăsa gândurile să curgă în versuri. Tot ceea ce nu putea spune oamenilor, scria. Tot ceea ce o durea, transforma în poezie.

Fiecare pagină devenea o eliberare.

Fiecare vers — o încercare de a se regăsi.

La doar 17 ani, Ana- Maria vorbește despre suferință cu luciditatea unui om care a fost nevoit să se maturizeze prea devreme. Spune că toate creațiile sale sunt reale. Nu inventează emoții. Nu caută artificii literare. Scrie exact ceea ce a trăit.

Dragoste. Dor. Dezamăgire. Gol. Vindecare.

Totul.

Volumul său de debut, „Erupție de sentimente”, adună 83 de poezii selectate din aproape trei mii de creații scrise de-a lungul anilor. Cartea nu este doar o colecție de versuri, ci o radiografie a unei adolescențe trăite intens.

Iar coperta spune, poate, cel mai bine povestea ei.

Un vulcan din care curge lavă și zboară fluturi.

Pentru Ana-Maria, vulcanul simbolizează sufletul ei — un loc în care au existat furtuni, arsuri și erupții emoționale. Dar lava care iese din acest vulcan nu distruge. Din contră. Ea lasă loc unui nou început. Unei noi vieți. Unei speranțe.

Fluturii sunt libertatea pe care și-a găsit-o prin scris.

Poate de aceea, în ciuda fragilității pe care o lasă să se vadă în versuri, Ana-Maria transmite curaj. Curajul de a merge mai departe. Curajul de a transforma durerea în artă. Curajul de a nu ascunde imperfecțiunile.

La lansarea cărții, emoția s-a simțit aproape în fiecare cuvânt rostit. Colegii, profesorii și familia au vorbit despre o adolescentă care și-a construit singură drumul, sprijinită de oamenii apropiați și de propriul univers interior.

Profesorii spun că Ana-Maria nu este doar o elevă talentată, ci și una dintre vocile sensibile ale generației sale. Ea este autoarea imnului liceului și, după cum mărturisesc cei care o cunosc, un om care trăiește profund fiecare cuvânt pe care îl scrie.

Într-o lume în care mulți tineri încearcă să pară puternici ascunzând ceea ce simt, Ana-Maria Ciumac a ales exact opusul: să transforme vulnerabilitatea în poezie.

Și poate tocmai de aceea povestea ei ajunge atât de ușor la oameni.

Pentru că nu vorbește despre perfecțiune.

Vorbește despre supraviețuire.

Despre vindecare.

Despre speranța că, indiferent cât de puternică este erupția din interior, întotdeauna poate exista un nou început.