O nouă viață pentru arborii uscați din Soroca – sculptura urbană în lemn / VIDEO

Vadim Șterbate
În preajma Muzeului de Istorie și Etnografie “Nicolae Bulat” din Soroca prinde viață o nouă artă pentru orașul nostru – sculptura urbană în lemn. De fapt, Primăria Municipiului Soroca a decis să dea o nouă viață arborilor uscați ce urmau a fi defrișați.

Artistul care a acceptat provocarea autorităților este Siluan Havizov, absolvent al Colegiului de Arte “Nicolae Botgros” din Soroca. Și chiar dacă arborele s-a speriat la început, când a văzut motoferăstrăul, a fost totuși îmblânzit în scurt timp de sculptor.

Sorocenii apreciază ideea, și spun că e ceva frumos și deosebit pentru municipiul nostru. Subiectul istoric al sculpturii nu a fost ales în zadar, căci este chiar în preajma Muzeului.

Urmează ca arborele să fie prelucrat pentru ca sculptura să reziste cât mai mulți ani. Dacă această idee va prinde la soroceni, ar putea urma să fie create sculpturi similare și în alte sectoare ale municipiului.


Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

