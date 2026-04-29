Drumul G13 este în plină reprofilare, iar la Cureșnița Nouă are loc curățarea manuală a părții carosabile

Administrația Națională a Drumurilor informează că echipele unităților teritoriale S.A. „Drumuri” desfășoară în continuare lucrări de întreținere curentă pe mai multe segmente de drumuri publice naționale, în scopul asigurării circulației rutiere în condiții de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Astfel, în prezent are loc reprofilarea  cu adaos de piatră spartă pe drumul G13, raionul Soroca, precum și curățarea manuală a părții carosabile în localitatea Cureșnița Nouă din sectorul Soroca. Administraţia Națională a Drumurilor îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență sporită în zonele unde se execută lucrări, să reducă viteza și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită. (Foto:  Administrația Națională a Drumurilor)

 


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

