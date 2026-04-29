Elevii de la Liceul „Ion Creangă” au învățat să recunoască semnele unui AVC

Ieri, în cadrul Liceului Teoretic „Ion Creangă”, a fost organizată o activitate informativă dedicată elevilor claselor liceale, în contextul Campaniei de comunicare pentru recunoașterea semnelor Accidentului Vascular Cerebral (AVC). Scopul evenimentului a fost creșterea nivelului de conștientizare în rândul tinerilor privind simptomele unui AVC și importanța intervenției rapide. Elevii au fost informați despre semnele principale ale unui accident vascular cerebral, care pot face diferența dintre viață și moarte:

A – asimetria feței

V – vorbire incoerentă

C – cădere sau slăbiciune la nivelul unui braț

Specialiștii au subliniat faptul că AVC-ul reprezintă o urgență medicală majoră, iar reacția promptă este esențială. Fiecare minut de întârziere poate duce la pierderi ireversibile la nivelul creierului.

Datele statistice confirmă gravitatea acestei probleme de sănătate publică. Pe parcursul anului 2025, în Republica Moldova au fost suspectați 7091 de pacienți cu accident vascular cerebral, dintre care 419 cazuri au fost înregistrate în cadrul SR Florești. Totodată, în primul trimestru al anului 2026, numărul cazurilor de ictus cerebral a ajuns la 118, evidențiind o incidență semnificativă a acestei patologii.

Participanții au fost încurajați să rețină un mesaj esențial: la primele semne de AVC trebuie apelat imediat Serviciul 112. Intervenția rapidă poate salva viața pacientului și poate reduce considerabil riscul de dizabilitate.