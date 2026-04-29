Două grădinițe de copii din Soroca și șapte grădinițe din Drochia vor fi modernizate

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat că, dezvoltarea rețelei de creșă publice le va permite părinților, în special mamelor, să revină mai repede în câmpul muncii și să contribuie la îmbunătățirea calității vieții. Din păcate, nu toate familiile au posibilitate să își ia o bonă sau să fie ajutați de bunici, iar în acest context autoritățile au un program care face parte din angajamentele asumate ale Guvernului, prin strategia de dezvoltare Moldova – 2030.

Astfel, în Republica Moldova vor fi modernizate 99 de grădinițe, inclusiv șapte Grădinițe de copii din raionul Drochia și două grădinițe de copii din Soroca. Costul total al proiectelor depășește 338 de milioane de lei. Peste 251 de milioane de lei provin din Fondul Național de Dezvoltare Regională, finanțarea fiind asigurată de Uniunea Europeană prin intermediul Planului de Creștere pentru Republica Moldova. Restul sumei va fi acoperit de administrațiile publice locale. (Foto: simbol)