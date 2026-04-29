Sfatul specialistului: Carbohidrații nu sunt inamicul. Cum îi alegem corect și de ce avem nevoie de ei

Carbohidrații au devenit, în ultimii ani, unul dintre cei mai „demonizați” nutrienți, mai ales în contextul dietelor promovate intens pe internet. În realitate, aceștia reprezintă principala sursă de energie pentru organism și nu ar trebui eliminați, ci înțeleși și consumați corect.

Potrivit nutriționistului și instructorului de fitness certificat internațional, Iuliana Todirean, carbohidrații se împart în două categorii: simpli și complecși. „Carbohidrații complecși se regăsesc în alimente precum orezul, hrișca, bulgurul, cartofii, leguminoasele, dar și în fructe și legume. Aceștia oferă energie stabilă și sunt o sursă importantă de fibre”, explică specialistul.

Fibrele joacă un rol esențial în organism. Lipsa acestora poate duce la digestie lentă, senzație constantă de foame și dezechilibre metabolice. În schimb, carbohidrații simpli — prezenți în băuturi dulci, produse de patiserie, dulciuri sau alimente ultraprocesate — cresc rapid nivelul glicemiei și oferă, de cele mai multe ori, „calorii goale”.

Cu toate acestea, abordarea nu trebuie să fie una extremă. „Un principiu simplu și eficient este regula 80/20: 80% din alimentație ar trebui să fie echilibrată, nutritivă și bine structurată, iar 20% poate fi flexibilitate — acea mâncare care ne oferă și confort emoțional”, spune Iuliana Todirean.

În același context, tot mai populare au devenit dietele restrictive, precum dieta keto, postul intermitent sau diverse regimuri virale de pe rețelele sociale. Problema nu este existența acestor metode, ci modul în care sunt promovate.

„De multe ori, ele sunt prezentate ca soluții rapide și universale. În realitate, unele pot funcționa pe termen scurt. De exemplu, dieta keto poate duce la o scădere rapidă în greutate, iar postul intermitent poate ajuta anumite persoane să-și organizeze mesele. Însă sunt dificil de menținut și nu oferă o educație nutrițională reală”, subliniază specialistul.

Aici intervine riscul efectului yo-yo — atunci când o persoană slăbește rapid, dar revine la vechile obiceiuri, iar kilogramele se întorc, uneori chiar în plus.

Mesajul specialistei este clar: corpul uman nu funcționează după trenduri de pe internet. Rezultatele durabile nu vin din restricții severe, ci din înțelegerea alimentației și construirea unor obiceiuri echilibrate.