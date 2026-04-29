HIV ar fi putut schimba ADN-ul uman: cum au oprit tratamentele moderne evoluția forțată a sistemului imunitar

Un nou studiu arată că HIV nu este doar un virus periculos, ci și o forță care ar fi putut influența direct evoluția umană. Mai exact, în lipsa tratamentelor moderne, virusul ar fi putut modifica frecvența unor gene esențiale pentru imunitate în doar câteva decenii.
Cercetarea, realizată pe populații din Africa de Sud, vine cu o concluzie surprinzătoare: terapia antiretrovirală nu doar salvează vieți, ci oprește un proces natural de selecție genetică declanșat de virus.
Este un exemplu rar în care medicina modernă intervine direct în mecanismele evoluției.
Cum influența HIV selecția naturală fără tratament
În zone precum KwaZulu-Natal, unde rata infecției cu HIV este extrem de ridicată, cercetătorii au observat că anumite variante ale unei gene numite HLA-B ofereau protecție mai bună împotriva virusului.
Persoanele cu aceste variante aveau o încărcătură virală mai mică, ceea ce însemna șanse mai mari de supraviețuire și un risc redus de transmitere, inclusiv de la mamă la copil.
Fără tratament, acest avantaj s-ar fi tradus în timp printr-o selecție naturală accelerată. Modelele arată că, într-un interval de aproximativ 45 de ani, variantele genetice vulnerabile ar fi scăzut semnificativ, în timp ce cele protective s-ar fi putut chiar dubla ca frecvență.
Pe scurt, virusul ar fi „selectat” oamenii mai rezistenți, schimbând treptat structura genetică a populației.
Rolul crucial al tratamentului modern în oprirea acestui proces
Introducerea terapiei antiretrovirale în jurul anului 2004 a schimbat complet situația. terapie antiretrovirală reduce nivelul virusului din organism și crește dramatic șansele de supraviețuire.
Prin faptul că mai mulți oameni trăiesc, indiferent de varianta genetică pe care o au, presiunea de selecție dispare. Cu alte cuvinte, evoluția „forțată” de virus este pusă pe pauză.
Acest lucru confirmă o ipoteză mai veche din biologie: bolile infecțioase pot modela diversitatea genetică a sistemului imunitar. Însă, în acest caz, intervenția umană a întrerupt procesul.
Datele World Health Organization arată că, la finalul lui 2024, peste 40 de milioane de oameni trăiau cu HIV la nivel global. Deși mortalitatea a scăzut semnificativ în ultimii ani, virusul rămâne o problemă majoră de sănătate publică.
Cercetătorii avertizează că accesul la tratament este esențial. Dacă acesta scade, virusul ar putea redeveni o forță evolutivă activă, cu efecte pe termen lung asupra populațiilor afectate.
În același timp, studiul din Proceedings of the National Academy of Sciences oferă și o direcție pentru viitor. Înțelegerea modului în care sistemul imunitar răspunde la HIV ar putea ajuta la dezvoltarea unor vaccinuri mai eficiente.