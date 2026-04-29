HIV ar fi putut schimba ADN-ul uman: cum au oprit tratamentele moderne evoluția forțată a sistemului imunitar

Un nou studiu arată că HIV nu este doar un virus periculos, ci și o forță care ar fi putut influența direct evoluția umană. Mai exact, în lipsa tratamentelor moderne, virusul ar fi putut modifica frecvența unor gene esențiale pentru imunitate în doar câteva decenii.

Cercetarea, realizată pe populații din Africa de Sud, vine cu o concluzie surprinzătoare: terapia antiretrovirală nu doar salvează vieți, ci oprește un proces natural de selecție genetică declanșat de virus.