Tot ce trebuie să știi înainte de un RMN: contraindicații, riscuri și recomandări

În ce situații este recomandat RMN-ul [1]

RMN-ul oferă avantaje clare față de alte metode imagistice, cum ar fi tomografia computerizată (CT) sau ecografia, furnizând informații mai detaliate cu privire la organe si asupra părților moi.

„Un avantaj major e faptul că RMN nu prezintă risc de iradiere”, semnalează dr. Libenciuc. Medicul a întocmit o listă a patologiilor în care RMN-ul este utilizat:

• Patologia neurologică: boli cerebrovasculare, tumori cerebrale, demență, epilepsie, patologia măduvei spinării;

• Patologia musculoscheletală: foarte importantă pentru descrierea leziunilor de părți moi – patologia meniscală la genunchi, ligamente, tendoane, cartilaj discuri intervertebrale, etc.;

• Patologia abdominală: caracterizarea leziunilor hepatice sau suprarenaliene, patologia pancreatică, patologia căilor biliare, alte leziuni de organ;

• Patologia pelvină: esențială atât la femei, cât și la bărbați – pentru stadializarea loco-regională a cancerului de col uterin, a cancerului de endometru, a tumorilor prostatice sau a tumorilor rectale; în patologia non-tumorală este extrem de utilă in endometrioză;

• Patologia cardiacă

• Patologia mamară

• Sarcina: în special în trimestrele 2 și 3, pentru evaluarea anomaliilor fetale suspectate ecografic.

Iar lista dr. Libenciuc poate continua. Literatura internațională confirmă aceste utilizări, RMN-ul fiind considerat standard de referință pentru evaluarea țesuturilor moi și a sistemului nervos central [2].

Când poate deveni periculos RMN-ul: contraindicații absolute și relative [3]

Medicul atrage atenția că există situații în care investigația nu trebuie efectuată. „Când vorbim de o contraindicație absolută ne referim la interzicerea efectuării examinării deoarece pune în pericol viața pacientului sau poate cauza daune importante. Pacienții care au contraindicație absolută sunt cei cu anumite dispozitive cu componente metalice, precum stimulatorul cardiac convențional, defibrilatorul cardiac implantabil, unele dispozitive de neurostimulare, pacienții cu cateter Swan-Ganz, unele clipuri metalice la pacienții operați pentru anevrism cerebral, pacienți cu gloanțe care nu au fost încă extrase sau cu corp străin metalic intraocular, pacienți cu implant cohlear, respectiv pacienți diabetici cu pompe de insulină (cu cateter sau de tip patch, ambele trebuie îndepărtate înainte de examinare)”, precizează medicul. Riscurile care pot apărea sunt migrarea implantelor sau a dispozitivelor, cu posibile leziuni de organ, încălzirea acestora cu risc de arsură, dereglarea unor setări cu funcționare defectuoasă a anumitor dispozitive în timpul și după examinare ce poate pune in pericol viața pacientului. De asemenea, unele obiecte metalice sau dispozitive pot fi atrase violent de magnetul foarte puternic și pot deveni proiectile în sala de RMN.