ANSA atenționează: ploile îndelungate favorizează dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la plante

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Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează producătorii agricoli și proprietarii de terenuri că precipitațiile abundente și umiditatea ridicată din ultima perioadă, creează condiții favorabile pentru apariția și răspândirea mai multor boli și dăunători ai plantelor.

În astfel de condiții meteorologice, crește riscul dezvoltării bolilor fungice și bacteriene, precum mana, făinarea, alternarioza, antracnoza, putregaiurile și alte infecții care pot afecta culturile de câmp, legumele, plantațiile pomicole și viticole.

Totodată, umiditatea excesivă contribuie la înmulțirea unor dăunători, inclusiv melci și limacși, afide și alte specii care pot provoca pierderi semnificative de recoltă.

În scopul prevenirii și limitării pagubelor, ANSA recomandă:

monitorizarea permanentă a stării fitosanitare a culturilor;

înlăturarea și distrugerea părților de plante afectate de boli;

efectuarea lucrărilor agrotehnice care asigură o bună aerisire a culturilor;

evitarea executării lucrărilor agricole pe terenurile excesiv de umede;

efectuarea la timp a tratamentelor fitosanitare cu produse de protecție a plantelor omologate, procurate din locuri autorizate și utilizate conform instrucțiunilor de pe etichetă;

respectarea normelor de utilizare și a perioadelor de pauză pentru produsele de protecție a plantelor.

ANSA îndeamnă agricultorii să manifeste vigilență sporită și să solicite consultanța specialiștilor fitosanitari la apariția primelor simptome de boală sau atac al dăunătorilor.

Intervenția promptă și aplicarea măsurilor de protecție recomandate contribuie la menținerea sănătății plantelor și la reducerea pierderilor de producție.