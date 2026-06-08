Bunuri de milioane sub sechestru: bilanțul săptămânii la CNA

Bunuri în valoare de circa 6 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) și peste 500 de mii de lei au fost preluate în administrare pe parcursul săptămânii precedente.

În aceeași perioadă, au fost confirmate de instanțele de judecată sechestre în valoare de peste 8,8 milioane de lei, aplicate anterior. Totodată, au fost înghețate active virtuale în valoare de 20.000 de dolari, într-un dosar de spălare de bani, scrie anticoruptie.md

Printre activitățile majore ale CNA sunt reținerea unui șef de secție din cadrul Termoelectrica, într-un dosar de corupere activă și pasivă ce vizează organizarea și desfășurarea unor proceduri de achiziții. Bănuitul, reținut preventiv pentru 20 de zile, ar fi perceput sistematic câte 10.000 de lei lunar de la reprezentantul unui agent economic pentru a favoriza compania în cadrul licitațiilor organizate de societate.

O schemă de corupție sistemică în cadrul unei instituții medicale a fost documentată de ofițerii CNA la Edineț. Doi angajați sunt cercetați pentru trafic de influență și corupere pasivă în procedurile privind aptitudinea pentru serviciul militar. Potrivit rezultatelor investigațiilor, ar exista mai multe episoade infracționale, fiind pornite încă trei cauze penale pentru corupere pasivă. „Astfel s-a stabilit o practică repetitivă, prin care diferite persoane ar fi fost favorizate în schimbul unor plăți necuvenite, fapt ce indică existența unor fapte de corupție cu caracter sistemic”, notează CNA.

Pe parcursul aceleiași săptămâni, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 13 cauze penale, iar în 6 dosare a fost finalizată urmărirea penală și acestea urmează a fi trimise în judecată.