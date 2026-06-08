Un scor de neprezentare și două scoruri de hochei s-au înregistrat în prima etapă a Camăpionatului raionului Soroca la fotbal

Etapa inaugurală a Campionatului raionului Soroca la fotbal a fost una promițătoare, în ceea ce privește pofta atacanților, dar la fel de îngrijorătoare, dacă ținem cont de faptul că echipele care au pierdut au avut porțile deschise vraiște.

În total, au fost marcate, în trei meciuri, 29 de goluri (!!!) sau o medie aproape zece goluri per meci. Bravo atacanților! Rușine apărătorilor!

Etapa a doua programează trei meciuri, două dintre care vor avea loc duminică, 14 iunie – Bădiceni-Stoicani, Vărăncău- Racovăț, iar al treilea pe data de 26 iulie – Rublenița-EFA, toate cu începere de la ora 10:00.