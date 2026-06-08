O guvernare mai deschisă începe cu implicarea cetățenilor

Reprezentanți ai organizațiilor societății civile și ai autorităților publice locale din Bădiceni, Chetroșica Nouă și Cupcini au participat la un atelier dedicat mecanismelor de responsabilitate socială și implicare civică la nivel local, organizat de AO „Casa Speranțelor”.

În cadrul activității, participanții au discutat despre modalitățile de consolidare a colaborării dintre societatea civilă și administrația publică locală, precum și despre instrumentele practice care pot contribui la creșterea implicării cetățenilor în procesele decizionale. Totodată, au fost analizate exemple și bune practici privind participarea comunitară și dialogul constructiv între cetățeni și autorități.

Organizatorii susțin că astfel de inițiative contribuie la dezvoltarea unei guvernări locale mai transparente, participative și orientate spre nevoile reale ale comunităților, încurajând implicarea activă a cetățenilor în viața publică.

Activitatea a fost realizată cu suportul financiar al European Union in the Republic of Moldova, în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Conținutul acestei activități reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Europa ne inspiră – Bune Practici pentru Participare Locală”, finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate aparțin AO „Casa Speranțelor” și nu reflectă în mod necesar poziția Uniunii Europene.