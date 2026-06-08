Municipiul Soroca și orașul lituanian Anykščiai au stabiloit relații de cooperare și înfrățire

De către
OdN
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În perioada 6-8 iunie 2026, primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, și specialistul principal al primăriei, Nicolae Leșan,  s-au aflat într-o vizită de lucru în orașul Anykščiai, Lituania.

La primăria din Anykščiai, oficialii soroceni s-au întâlnit cu primarul Kęstutis Tubis și consilierii locali, iar discuțiile s-au azat pe stabilirea relației de cooperare și înfrățire între Soroca și Anykščiai, informează Serviciul de presă al primăriei Soroca. Parteneriatele vor permite accesarea în comun a fondurilor nerambursabile europene, precum și dezvoltarea de programe educaționale, medicale și turistice. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)


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