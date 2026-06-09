În perioada 5-7 iunie, conform Inspectoratului General al Poliției s-au înregistrat 22 cazuri de escrocherie telefonică, victimelor fiind cauzat un prejudiciu total de peste 3 milioane de lei.

Pe de altă parte, 465 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Potrivit poliției, în șase cazuri, victimele au fost convinse să contracteze credite pentru a transfera ulterior banii infractorilor…

În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai instituțiilor bancare. Aceștia solicită transferuri de bani sau contractarea creditelor. Persoanele de peste 55 de ani rămân a fi cele mai vulnerabile.

Poliția solicită repetat cetățenilor să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat poliția.